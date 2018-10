Burladingen "25 Prozent AfD nicht unrealistisch"

Burladingen. Dass die AfD bei den Kommunalwahlen in Burladingen an die 25 Prozent-Marke rankommen könnte, hält Steyer, der im Stadtteil Hausen wohnt, "für nicht unrealistisch". Wie viel Mitglieder der AfD-Ortsverband derzeit schon hat, das kann Steyer nicht sagen. Die AfD sei derzeit noch auf Kandidatensuche für die Fehlastadt und die "gestaltet sich schwierig" wie er einräumt.

"Das hat vielleicht nicht unbedingt was mit der Partei zu tun", vermutet der 52-Jährige. Viele, die abwinken, nennen als Grund, dass sie beruflich sehr eingespannt sind und die Zeit für das Ausfüllen eines Ehrenamtes fehlen würde. Er selber ist, was das die Kommunalpolitik angeht, ein Neuling, hat sich bislang weder für einen Ortschaftsrat noch für den Gemeinderat aufstellen lassen, ist, wie er selber sagt, auch in keinem Verein engagiert.

In zwei oder drei Gemeinderatssitzungen saß er bislang in den Zuhörerreihen und verfolgt die Zeitungsberichte zur Kommunalpolitik. "Ein Marktplatz für drei Millionen Euro, das ist viel zu teuer. Das geht auch günstiger", kritisiert er das derzeitige Burladinger Vorzeige-Projekt Nummer eins. Ginge es nach Steyer, wäre das Geld in Kindergartenplätze und niedrigere Gebühren für die Jugendmusikschule besser angelegt.