Burgzunft Hammereisenbach: Das Häs der Jüngsten sitzt

1 Kostümwartin Regina Honeck kleidete die jüngsten Narren der Burgzunft Hammereisenbach ein. Foto: Praxedis Dorer Der Nachwuchs kann es kaum erwarten, bis endlich losgeht. Zum Ankleiden ging es aber zunächst zu Regina Honeck. Und so startet die Zunft in die närrische Saison.







Bei der Burgzunft Hammereisenbach geht es in großen Schritten auf die närrische Zeit zu. Geduldig warteten die Kinder und Jugendlichen, bis sie beim Einkleiden an der Reihe waren. Kostümwartin Regina Honeck hatte die Häser den Größen nach sortiert und suchte die passende Ausrüstung für jeden kleinen Narren. Insgesamt werden 22 Kinder die Umzüge bereichern. Diese beginnen schon bald. Zum Auswärtstermin fahren die Narren erstmals am Samstag, 17. Januar, nach Schabenhausen, wo die dortige Zunft ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Am Wochenende 23. bis 25. Januar geht es zum Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung nach Mundelfingen. Den Narrenverein in Friedenweiler besucht man am Sonntag, 8. Februar, und beim großen Rosenmontagsumzug am 16. Februar geht es zur Heimatgilde Frohsinn nach Vöhrenbach. Den Abschluss feiert die Burgzunft am 22. Februar in Weil am Rhein bei der Burefasnet.