1 Der Burgunder steht am Samstag im kleinen Kurgarten in Baiersbronn im Fokus. Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter

Die Burgunder Nacht steht am Samstag, 17. August, wieder im kleinen Kurgarten in Baiersbronn an. Neben ausgewählten Weinen gibt es herzhafte Häppchen. Für Musik sorgt die Band „Ein Kompliment“.









Bei der Burgunder Nacht in Baiersbronn am Samstag, 17. August, schenken zehn ausgewählte Winzer im kleinen Kurgarten in Baiersbronn eine Auswahl besonders edler Tropfen aus, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik.