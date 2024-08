Ein lauer Sommerabend, stimmungsvolle Musik und die Aussicht auf ein gepflegtes Glas Wein lockten am Samstagabend zahlreiche Besucher zur inzwischen 18. Burgunder Nacht in den kleinen Kurgarten in Baiersbronn. Zehn ausgewählte Winzer aus Baden-Württemberg kredenzten ihre Weine.