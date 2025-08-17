Burgunder Nacht in Baiersbronn: Ein gutes Glas Wein am lauen Sommerabend

Die Burgunder Nacht in Baiersbronn hatte in diesem Jahr zwar einige Neuerungen zu bieten, doch der Kern blieb: Wein in guter Gesellschaft.

Zur absoluten Erfolgsgeschichte entwickelte sich die diesjährige Burgunder Nacht, die im Rahmen der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn auf dem Gelände der Schelklewiese veranstaltet wurde. Das ansprechende Ambiente wurde von vielen Besuchern gelobt. Der Wunsch, die Burgunder Nacht auch in Zukunft auf der Schelklewiese zu veranstalten, wurde von so manch einem Besucher geäußert.

Neu war in diesem Jahr, dass die Burgunder Nacht bereits am Freitag um 16 Uhr mit einem Pre-Event startete. Dabei stellten die Oberkircher Winzer an drei Ständen ihre Weine und Weincocktails vor. Musikalisch unterhielt DJ Mike Tunes mit elektronischen Beats. Nachdem gegen 18 Uhr ein Regenschauer die Stimmung etwas ausbremste, setzte ab 19.30 Uhr wieder ein größeres Besucheraufkommen ein.

Mehr als 1000 Besucher

Sensationell entwickelte sich der darauffolgende Samstag. Bei bestem Sommerwetter und angenehmen Außentemperaturen dürften weit mehr als 1000 Besucher den Weg auf die Schelklewiese gefunden haben. An diesem Abend wollten die Gäste neben einem guten Glas Wein einfach den Sommer genießen. Den Abend verbrachten viele Gäste mit Freunden in trauter Runde.

Weineinsteiger suchten das Gespräch mit erfahrenen Winzern, um so manches Geheimnis beim Fachsimpeln über das Kulturgut Wein zu erfahren. Vertreten waren die Affentaler Winzer, die Alde Gott Winzer Schwarzwald, das Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg, die Felsengartenkellerei Besigheim, die Oberkircher Winzer und die Hex vom Dasenstein, die Waldulmer Winzergenossenschaft, das Weingut Schloss Neuweier, das Weingut Zipf, die Winzergenossenschaft Achkarren und das Weingut Tobias Königer. Betriebe vom Kaiserstuhl, aus Baden und aus Württemberg waren demnach vertreten.

Aus Bamberg und Mannheim angereist

Vom großen Erfolg waren Veranstaltungsleiterin Maren Kohler und Laura Klumpp, stellvertretende Tourismusdirektorin, beeindruckt. So hatten am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bereits mehr als 1500 Baiersbronn-Gläser Abnehmer gefunden.

Zahlreiche Besucher waren vom Ambiente begeistert, so auch ein Ehepaar aus Mannheim, das speziell zur Gartenschau nach Baiersbronn gekommen war. Ein anderes Ehepaar war für fünf Tage aus Bamberg angereist. Sie fanden Baiersbronn und die Gartenschau „einfach nur schön“.

Seit 14 Jahren mit dabei

Bernd und Ute aus Simmern, Rheinland-Pfalz sind schon seit 14 Jahren treue Besucher der Burgunder Nacht. Dafür nehmen sie sich jedes Jahr eine Woche Urlaub. Sie hatten eine klare Botschaft: „Baiersbronn ist einfach super!“

Hannah Spraul, die Oberkircher Weinprinzessin 2024/2025, war ebenfalls in Baiersbronn dabei. Neben Autogrammen gab es von ihr Tipps und Empfehlungen rund um den Rebensaft. Als Vertriebsleiter der Oberkircher Winzergenossenschaft freute sich Markus Obrecht über die tiefenentspannte Stimmung. Für dieses Jahr erwarten die meisten Winzer einen super Jahrgang. Baiersbronn sei für viele Winzerbetriebe, dank des großen gastronomischen Angebots, eine sehr gute Anlaufstelle, war von ihm zu erfahren.

Trachtenblasorchester bewirtet

An beiden Tagen übernahm das Trachtenblasorchester Baiersbronn die Bewirtung. Ergänzend war „Giardinetto“ mit Köstlichkeiten, die zum Wein passten, dabei. Zur entspannten Atmosphäre trug die Liveband „Ein Kompliment“ bei.