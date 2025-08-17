Burgunder Nacht in Baiersbronn: Ein gutes Glas Wein am lauen Sommerabend

Die Burgunder Nacht in Baiersbronn hatte in diesem Jahr zwar einige Neuerungen zu bieten, doch der Kern blieb: Wein in guter Gesellschaft.
Zur absoluten Erfolgsgeschichte entwickelte sich die diesjährige Burgunder Nacht, die im Rahmen der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn auf dem Gelände der Schelklewiese veranstaltet wurde. Das ansprechende Ambiente wurde von vielen Besuchern gelobt. Der Wunsch, die Burgunder Nacht auch in Zukunft auf der Schelklewiese zu veranstalten, wurde von so manch einem Besucher geäußert.