Das Theaterstück „Kaspars kurzer Traum vom Glück“ kehrt auf die Burg zurück. Das Ensemble des 26. Königsfelder Burgspektakels probt schon eifrig unter der Leitung von Olaf Jungmann.

Bereits vor 14 Jahren war das Seelen-Drama aus der Feder von Heiner Kondschack über das Findelkind Kaspar Hauser schon einmal im Rahmen des Burgspektakels als Eigenproduktion ein Programmpunkt. Damals war es eine Inszenierung von Markus Stöcklin. Zu Ehren des 2024 verstorbenen Autors wird das Stück nun in einer neuen Inszenierung von Olaf Jungmann, der auch die Regie innehat, aufgeführt.

Seit Februar laufen die Proben für das Drama, das von erzählenden Chorgesängen begleitet wird. Sebastian Schnitzer wird die musikalische Begleitung übernehmen. Für einige der Darsteller, die bei der ersten Aufführung im Jahr 2011 bereits mitgewirkt haben, wird sich der Vorhang an der Premiere ein weiteres Mal öffnen.

Fünf weitere Vorstellungen sind im Rahmen des 26. Burgspektakels vom 18. Juli bis 3. August geplant. Kabarett mit Marlies Blume, Kinderaufführungen mit den Stücken Wakebele und Zwergnase vom Rollmops Theater und ein Konzert der regionalen Band „Eat the beat“ ergänzen das Programm.

Helfer für Aufbau gefragt

Für den umfangreichen Aufbau auf der Burg an diesem Samstag, 24. Mai, würden sich die Verantwortlichen über freiwillige Helfer freuen.

Das Programm

Aufführungen

„Kaspars kurzer Traum vom Glück“: Premiere 18. Juli, weitere Aufführungen am 24., 25. und 27.Juli sowie am 1. und 2. August. Kabarett mit Marlies Blume am 26. Juli. Kinderaufführungen am 27. Juli und 3. August. Musikabend mit der Band „Eat the beat“ am 31. Juli.