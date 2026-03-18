Burgschule Haiterbach: Wie sich Schüler um verletzte Mitschüler kümmern

An der Burgschule Haiterbach gibt es einen Sanitätsdienst, bei dem sich Schüler um Verletzungen von Mitschülern kümmern. Und das nicht nur, weil es für den Sozialpreis zählt.

Schürfwunden am Knie oder mal eine Beule am Kopf: Wenn Schüler in den zwei größeren Pausen auf dem Schulhof der Burgschule in Bewegung sind, kann das Blessuren nach sich ziehen. Etwas Schlimmeres ist bislang nicht passiert. Und da sind die Siebt- und Achtklässler des Sanitätsdienstes der Burgschule genauso froh wie ihre Ausbilderin Melanie Bruder.

Ein Teil der zwölf Schüler, die dem Team angehören, sitzt zusammen mit Bruder, dem kommissarischen Schulleiter Thomas Christ und Lehrer Alexander Mungai auf dem Boden des Musiksaals. Sie ziehen Bilanz, nachdem der Sanitätsdienst, der mit einer Ausbildung zu Beginn des Schuljahre 2025/26 startete, nun schon einige Monate aktiv ist.

Private Initiative gibt Anstoß

Angestoßen wurde das Projekt durch eine private Initiative. Zwei von Melanie Bruders Kinder,besuchen die Haiterbacher Burgschule. Sie selbst ist Mitglied im Leitungsteam des Jugendrotkreuzes Horb – Talheim. Und so war es auch Jonas Bruder, der darauf drängte, ob man so etwas auch an der Burgschule anbieten könne.

Bei der Schule, die soziale Aspekte herausstellt und unter anderem mit dem Sozialpreis fördert, kam die Idee gut an. Und Melanie Bruder sagte zu, die Schüler auszubilden – mit der klaren Ansage, dass dies keine Spaßveranstaltung ist und die Schüler mitziehen müssen. Das habe auch gut funktioniert, verrät Bruder.

Die Schüler bekamen eine Erste-Hilfe-Ausbildung, die man sonst als Voraussetzung für den Erwerb des Führerscheins kennt. Zweimal vier Stunden dauerte sie.

Es wurde eine Erste-Hilfe-Tasche besorgt, welche die diensthabenden Schüler jeweils zum Antritt holen. Dazu Warnwesten, die den Sanitätsdienst für die anderen Schüler auf dem Pausenhof erkennbar macht.

Christ: „Ich bin stolz auf Euch“

„Ich bin stolz auf Euch“, sagt Christ den Schülern bei der Besprechung. Es sei schön, dass sie sich für den Sanitätsdienst einsetzen würden. Warum sie das tun? Das hängt nach den Aussagen der Schüler selbst nicht allein mit dem Sozialpreis zusammen, für den die Dienstzeiten des Sanitätsdienstes angerechnet werden.

Auch darüber hinaus mache diese Arbeit Spaß, erklärt der Achtklässler Collin. Es sei gut, wenn man für Kinder da sein könne, die Hilfe bräuchten.

Jonas aus der Klasse 7, möchte auf jeden Fall weiter dabei bleiben. Er ist ja auch Mitglied des Jugendrotkreuzes. Auch wenn der Sanitätsdienst für die Klassen 7 und 8 gedacht ist, könnte sich Collin gut vorstellen, dass dies auch in der Klasse 9 noch zu machen.

Ideen für Verbesserungen

Da die Schüler an diesem Vormittag von ihren Erfahrungen berichten, kommen auch Ideen auf, wie man hie rund da noch etwas verbessern könnte. Etwa, um eine Distanz zwischen einem zu versorgenden Schüler und umstehenden Schülern zu schaffen. Eine kleine Barrikade könnte dies gewährleisten. Da, so sagt Christ, könnten sie mal mit dem Lehrer im Werkunterricht sprechen.