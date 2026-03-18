Burgschule Haiterbach: Wie sich Schüler um verletzte Mitschüler kümmern

An der Burgschule Haiterbach gibt es einen Sanitätsdienst, bei dem sich Schüler um Verletzungen von Mitschülern kümmern. Und das nicht nur, weil es für den Sozialpreis zählt.
Schürfwunden am Knie oder mal eine Beule am Kopf: Wenn Schüler in den zwei größeren Pausen auf dem Schulhof der Burgschule in Bewegung sind, kann das Blessuren nach sich ziehen. Etwas Schlimmeres ist bislang nicht passiert. Und da sind die Siebt- und Achtklässler des Sanitätsdienstes der Burgschule genauso froh wie ihre Ausbilderin Melanie Bruder.