Ein neues Schuljahr bringt an jeder Schule meist personelle Veränderungen, so hat der kommissarische Schulleiter Thomas Christ an der Burgschule in Haiterbach einige Kollegen verabschiedet.

Reinhard Heugel wurde nach mehr als 30 Jahren als Lehrer an der Burgschule in den Ruhestand verabschiedet. Heugel war an der Schule sehr beliebt und prägte besonders das Fach Religion. Er unterrichtete immer als Klassenlehrer und das sowohl an der Grund- als auch an der Werkrealschule. Eine so erfahrene Lehrkraft sei immer schwer zu ersetzen, sagte Christ

Sina Schmid war Klassenlehrerin in der 2. Klasse. Sie bekam ihr erstes Kind und verabschiedete sich in den Mutterschutz. Rebecca Strobel unterrichtete in Klasse 7 als Klassenlehrerin. Sie ließ sich in die Nähe ihres Heimatortes versetzen, um näher bei ihrem sozialen Umfeld unterrichten zu können.

Neuzugänge und Rückkehrer

Neben den Abgängen kamen aber neue Lehrkräfte an die Burgschule nach Haiterbach. Kristina Brak-Ziegler wird die Klasse 7 unterrichten. Nadeshda Babic konnte als neue Religionslehrkraft gewonnen werden.

Julia Schmidt unterrichtet in der VKL-Klasse. Zudem freut sich die Burgschule über Rückkehrerinnen aus der Elternzeit. Karen Rinninsland und Elina Schleh steigen mit einigen Schulstunden wieder in den Schuldienst ein.

Der kommissarische Schulleiter ging mit Freude in das neue Schuljahr. Es seien einige Aktionen geplant, die das Schulleben bereichern sollen. Nach vielen Jahren werde dieses Schuljahr wieder ein Zirkusprojekt stattfinden und zwar für die Klassen drei bis fünf.

Jobmesse und Sozialpreis

Eine Jobmesse werde wieder Anregungen für Ausbildungen liefern, zu der natürlich nicht nur die Schüler aus der Burgschule eingeladen werden sondern alle Interessierten.

Schließlich führe die Burgschule in Zusammenarbeit mit dem Schulträger und der Schulsozialarbeit ab diesem Schuljahr einen Sozialpreis ein, der für die Klassen 7 und 8 angedacht ist. Dabei solle soziales Engagement belohnt und die Institutionen und Vereine vor Ort bereichert werden.