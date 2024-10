1 Der neue Wasserspender kommt gut an. Foto: Melanie Neuhaus

Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Haiterbacher Burgschule können jetzt an Wasserspendern direkt gesprudeltes oder stilles Wasser zapfen.









Die Idee, einen Wasserspender an der Burgschule Haiterbach einzurichten, kam von einer Lehrergruppe in Kooperation mit der Schulsozialarbeit, die sich besonders mit dem Thema Gesundheit und Bewegung an der Burgschule auseinandersetzt. Sie gründeten das sogenannte „Highlife-Projekt“.