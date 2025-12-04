Burgschule Haiterbach: Jetzt gibt es einen Zufluchtsort bei zu vielen Reizen

Die Burgschule Haiterbach hat einen neuen Ruheraum. Derzeit ermöglicht er Grundschülern, die durch Reizüberflutung nicht mehr dem Unterricht folgen können, sich neu zu sammeln.
Die Auswirkungen von modernem Medienkonsum und auch einer sich verändernden, schnelllebigen Gesellschaft sind längt an den Schulen angekommen. Unabhängig davon, wie man dies bewertet: Es bedarf Lösungen. Die Burgschule Haiterbach hat im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes einen Raum umgestaltet, der den Schülern eine Auszeit ermöglicht.