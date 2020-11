Burgschule Haiterbach Ampel zeigt an: Es ist Zeit zum Lüften

Schnell und unbürokratisch umgesetzt

Die Umsetzung des Lüftungsvorganges ist deutlich vereinfacht. Zu langes Öffnen der Fenster wird vermieden. Nebenbei birgt dieses System noch den Vorteil, dass nicht unnötig die Außenluft beheizt wird und Heizkosten reduziert werden. Selbstverständlich wird zur Absicherung des Lüftungsvorganges über die Weckfunktion an den neu angeschafften I-Pads eine Gegenkontrolle vorgenommen.

Der Vorschlag zu diesem Projekt wurde von Sybille Rothe, Rektorin der Burgschule in Haiterbach an die Stadt herangetragen, mit dem Ziel die Lüftungsvorgaben zu vereinfachen – insbesondere in der kalten Jahreszeit.

Die mit dieser Aktion verbundene Investition wurde vom Schulträger, der Stadt Haiterbach, schnell und unbürokratisch umgesetzt. Für insgesamt 21 Klassenzimmer – 19 im Stadtgebiet Haiterbach an der Burgschule und zwei an der Grundschule in Oberschwandorf – wurde die Anschaffung der Ampel kurzfristig beschlossen. Die Ampeln wurden geliefert und zwischenzeitlich auch erfolgreich installiert. "Erfreulicherweise ist die bauliche Situation an beiden Schulen im Stadtgebiet so, dass über Fenster belüftet werden kann", heißt es in einer Pressemitteilung.