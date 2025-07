16 Neuntklässler haben an der Haiterbacher Burgschule mit guten Ergebnissen ihre Prüfungen abgelegt und damit den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit erreicht. Stolz und Freude herrschten nicht nur bei den Absolventen selbst, sondern auch bei den Lehrern und Eltern, die diesen Moment mitfeierten.

Die Abschlussklasse hat mit ihren Leistungen geglänzt. Auch für die Lehrer war es ein bewegender Moment, die glücklichen Schüler zu sehen und zu wissen, wie viel Arbeit und Engagement in den vergangenen Jahren steckte. In den schriftlichen Abschlussprüfungen erzielte die Klasse im Fach Deutsch einen Durchschnitt von 2,0, in Mathe von 2,3 und in Englisch sogar von 1,7.

Eine Schülerin beginnt eine schulische Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin, während ein anderer als Kfz-Mechatroniker und ein weiterer als Landschaftsgärtner ins Berufsleben eintreten. Auch für die Pflege und den Sanitärbereich haben sich Absolventen entschieden, ihre Ausbildung zu machen. Eine weitere Schülerin beginnt eine Ausbildung an einer Tourismusschule im Ausland. Sieben Schüler starten in der Hohenbergschule in Altensteig in die zehnte Klasse, zwei streben an der Berufsschule ihre mittlere Reife an. Ein weiterer Schüler wechselt an die Realschule in Horb.

Stolz auf Entwicklung

In ihren Reden wünschten Bürgermeisterin Kerstin Brenner und der kommissarische Schulleiter Thomas Christ den Absolventen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Klassenlehrer Alexander Mungai stellte nicht nur die schulische Entwicklung seiner Klasse heraus, sondern zeigte sich stolz auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler.