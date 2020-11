Burgruine Hohennagold Sängerin "Vannika" dreht ihr nächstes Video

Der kleine Film-Tross, zu dem auch Vannikas Freund Oliver Kalmbach und Schwester Yvonne Krebs als Verstärkung gehören, zieht weiter - zum Nagolder Stadtpark Kleb. Erst mal zum Spielplatz. Auf einem kleinen Dreh-Karussell hält Vannika die Kamera selbst, lässt die Welt um sicher herum drehen - bis ihr auch in echt schwindelig wird. Aus dem Ohr- wird gerade auch ein Drehwurm. "Meine Welt steht Kopf", singt sie dazu. Klar, ein Liebeslied. Freund Oliver darf sich angesprochen fühlen. Gesungene, Lied gewordene Endorphine des frisch Verliebtseins. "Es tut so gut, verrückt zu sein nach dir!" Auch hier staunen die anwesenden Kids nicht schlecht, was da gleich nebenan passiert. Auch wenn jetzt ein anderes Mädchen artig wartet, bis die Aufnahmen auf der großen Nest-Schaukel zu Ende sind - und sie selbst endlich wieder schaukeln darf.

Derweil stärkt sich das Filmteam mit frischer Brezel. Der letzte Film-Set an diesem Tag wird daheim bei Familie Krebs in Ebershardt sein, verrät der Papa. "Morgens halb sieben klingelt mein Handy", lautet die Textzeile dazu, "weckt mich ganz trendy - wenn die Nachrichten kommen mit Love Emoji von dir". Das soll ganz authentisch in Vannikas Bett gedreht werden. Danach gibt es ’ne richtige Stärkung fürs Filmteam. Papa Rainer gibt dazu am Handy Mama Krebs schon mal das Kommando, daheim den selbstgemachten Fleischkäse in den Ofen zu schieben. Der Tag heute - er ist ein echtes Gemeinschafts-Projekt für die gesamte Familie von Vannika.

Aber zuvor wird noch ein bisschen weiter im Stadtpark Kleb gedreht. Die großen Fontänen in der Mitte der Nagold möchte Regisseur Mandic in einer Sequenz im Bild haben. Vielleicht von der Plattform am Zusammenfluss von Nagold und Waldach aus? Die mega-vielen Spinnen unterhalb der Nagoldbrücke sorgen für einen kurzen Gruseleffekt, aber - von hier aus muss Vannika beim Blick in die Kamera, mit den Fontänen im Rücken, die Augen kneifen. Die Sonne strahlt an diesem perfekten Tag einfach zu sehr. Also zurück ans Westufer. So hat Vannika die große Fontäne und die Sonne hinter sich. Mit einem Gold-Reflektor bringt Mandic trotzdem reichlich Licht in Vannikas Gesicht. Eine perfekte Aufnahme. Zumal die Temperaturen am Nagoldufer nun fast schon sommerlich sind.

"Bist du ein Star?", fragt ein kleines Mädchen

Dazu spielt Freund Oliver den Song, um den es hier geht, vom Smartphone ab. Damit Vannika perfekt synchron dazu singen und tanzen kann. Passanten bleiben stehen. Machen Fotos. Das nächste kleine Mädchen will mit Vannika ein Selfie aufnehmen. "Bist du ein Star?", fragt sie - und blickt mit großen Augen zu ihr auf. Nee, als Star sehe sie sich eigentlich nicht. "So etwas ähnliches." Natürlich gibt es die Hoffnung, dass vielleicht einmal einer ihrer Songs richtig "zündet". In den Charts durch die Decke geht. Aber bis dahin ist es ein Riesenspaß. Eben auch echte "Endorphine" - durchs Singen, durchs Performen. Deswegen auch jetzt dieser Video-Dreh, erzählt Vannika in einer der Drehpausen. "Kreativ sein", in der zwangsweisen auftrittsfreien Zeit. Die Fröhlichkeit nicht verlieren in diesen harten Zeiten.

Die Aufnahmen im Studio - bei Milan Sajé in Sachsenheim, der auch den Mix des Songs übernommen hat - fanden bereits im Frühsommer statt. Das Video sollte eigentlich in einer Tanzschule gedreht werden. Aber der neuerliche Lockdown hat auch das wieder zunichte gemacht. Daher entstand "letzten Donnerstag" die spontane Idee, jetzt zu drehen. Draußen. An den Highlights von Nagold. Ein Blick in den Wetterbericht zeigte, dass das anstehende Wochenende ideale Bedingungen bringen würde. "Und alle hatten Zeit", ergänzt Papa Rainer. Wobei - natürlich - auch für den Videodreh Hygiene-Auflagen zu beachten sind. Die Abstandsregeln zum Beispiel.

Der Titel des Songs "Meine Welt steht Kopf" bekommt da noch eine weitere Bedeutung - unser aller Welt steht ja gerade Kopf. Aber der Tag hier im Kleb - er ist wirklich einfach nur perfekt.

Vannikas beste Freundin Sabrina kommt vorbei. Zufällig, komplett ungeplant. Für beide eine herzliche Überraschung, die spontan gefeiert werden muss. Die Belgier nennen das Corona-konform "Knuffelcontact". Was auch Symbolcharakter hat - für eine Welt, die dermaßen Kopf steht. Und diese menschliche Wärme, vielleicht auch solche Lieder vom Glück einfach braucht. Veröffentlich wird der neue Song – und das Nagolder Video dazu - voraussichtlich Anfang nächsten Jahres. Dann können alle diese gesungenen Endorphine hören. Und genießen.