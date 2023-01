1 Sonja Faber-Schrecklein wird am Schmotzigen Donnerstag vom Straßberger Burgnarrenverein zur Burgdame ernannt. Foto: SWR

Der Burgnarrenverein ernennt am Schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, SWR-Moderatorin und Journalistin Sonja Faber-Schrecklein zur Burgdame.















Link kopiert

Straßberg - Zwei Jahre lang hat der Burgnarrenverein keine Mitglieder mehr in den kreis der Straßberger Ordensträger aufgenommen. Seither musste SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein auf ihren Ritterschlag warten, denn die Coronapandemie verhinderte das Spektakel, das traditionell am Abend des Schmotzigen Donnerstags im Sitzungssaal des Rathauses stattfindet, gleich zwei Mal.

Herzogin des Fildner Patriam zu Esslenga

Sonja Faber-Schrecklein wird am Donnerstag, 16. Februar, zur Burgdame "Ihre Königliche Hoheit Herzogin des Fildner Patriam zu Esslenga" ernannt und damit in den Kreis der Straßberger Ordensträger aufgenommen, in den sich in den beiden Jahren zuvor auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Wilfried Kretschmann, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Innenminister Thomas Strobl einreihten.

Bekannt aus dem SWR-Fernsehen

Zum Ritterschlag, der um 17 Uhr beginnt, kommen traditionell eine Vielzahl der Ordensträger der vergangenen Jahre – mit Sonja Faber-Schrecklein wären es dann 43.

Sonja Faber-Schrecklein ist für das SWR-Fernsehen als Straßenreporterin bei zahlreichen Live-Übertragungen wie zum Beispiel bei Fasnetsumzügen unterwegs und ist Kennerin der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Die Journalistin und Moderatorin wurde 1965 in Neuhausen auf den Fildern geboren.