1 Die Neuen im Burgnarrenverein wurden um Punkt Mitternacht im Kaplaneibrunnen getauft. Foto: Born

Mit dem Häsabstauben und der Narrentaufe ist der Burgnarrenverein Straßberg in die neue Fasnetsaison gestartet.















Straßberg - Am Vorabend des Dreikönigstages hat der Burgnarrenverein die Fasnet in Straßberg eröffnet. Nachdem die Häsabstaubergruppe schon am Nachmittag ausgeschwärmt war, folgte am Abend im Probelokal des Musikvereins das erste närrische Treffen der neuen Saison.

Im Kreise einer großen Schar Burgnarren und Burgfalken stimmte Burgvogt Daniel Nagraszus auf die fünfte Jahreszeit ein. "Vorbei ist unsere Leidenszeit, Narretei mit Jubel, Trubel, Heiterkeit soll wieder erklingen in allen Straßen, der Alltag scheint wie weggeblasen." Ein Highlight wird der Empfang im Straßberger Rathaus am "Schmotzigen Doschdeg" sein: SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein erhält den Ritterschlag und wird in den erlauchten Kreis der Straßberger Ritter aufgenommen.

Ehrenspange für langjährige Narren

Bei dieser Gelegenheit wurden langjährige Mitglieder mit der Ehrenspange ausgezeichnet. Jessica Plankenhorn, Susanne Buck, Kevin Mayer, Claudia Beck und Simon Single erhielten diese Auszeichnung in Bronze, Raphaela Ausserhofer, Christine Ortel, Garry Ortel, Florian Neff und Timo Wurzinger in Silber.

Anschließend begrüßten die Häsmeister Christina König-Wunderlich und Florian Neff zahlreiche neue Mitglieder beim Burgnarrenverein. Pünktlich um Mitternacht erfolgte die feierliche Narrentaufe am Kaplaneibrunnen. Nach einem Probejahr und der Taufe mit quellfrischem Straßberger Kaplaneiwasser, sind die Neulinge final in den Kreis des Burgnarrenvereins aufgenommen. Nach der umjubelten Zeremonie, sorgte Alleinunterhalter Sascha Arnold mit Stimmungsmusik für frohe Stunden am ersten Tag der neuen Fasnet.