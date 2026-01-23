Burgnarren Straßberg: 101 Zünfte wollen beim Ringtreffen zusammen das Jubiläum feiern

Wenn sich Ende Januar zahlreiche Narren und Hästräger in Straßberg versammeln, steht der Ort mal wieder ganz im Zeichen der Fasnet. „Festlich herausgeputzt“ sei der Ort, erklären die Narren auf ihrer Homepage. Von Freitag, 23. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, richtet die örtliche Zunft der Burgnarren das große Ringtreffen aus. Insgesamt 101 Zünfte haben ihr Kommen angekündigt und machen das Wochenende zu einem der größten närrischen Ereignisse der Region – und das mit einem ganz besonderen Anlass, denn die Straßberger Narren sind schon seit 50 Jahren aktiv.​

Das Programm startete bereits am Freitag mit einer stimmungsvollen Auftaktveranstaltung und musikalischer Unterhaltung. Am Samstag setzt sich das närrische Treiben mit weiteren Programmpunkten fort, darunter Auftritte von Musik- und Narrenformationen sowie Angebote für Familien und Kinder. Höhepunkt des Wochenendes ist der große Ringumzug am Sonntag, der am frühen Nachmittag durch Straßberg zieht. Entlang der Umzugsstrecke präsentieren sich die teilnehmenden Zünfte mit ihren Masken, Häsern und Musikgruppen und sorgen für ein farbenfrohes Bild und ausgelassene Fasnetsstimmung.

Der Streckenverlauf des Umzugs führt durch zentrale Bereiche der Gemeinde mit Start an der Schemeienhalle und bietet den Zuschauern zahlreiche Möglichkeiten, das Geschehen aus nächster Nähe zu verfolgen. Am Sonntag wird die Burgstraße als Umzugsstrecke genutzt. Ein Blick in die Liste der teilnehmenden Zünfte zeigt, dass viele auch aus weiter entfernten Gebieten anreisen. Lokale Gruppen etwa aus Geislingen, Nusplingen oder Harthausen sind freilich auch zu finden. Aber eben auch ein Spielmannszug aus Bremen, Ohmenhausen, Herrenberg oder Bad Cannstatt.

Drei Tage Narretei

Für Besucher werden ausgewiesene Parkflächen eingerichtet, die entsprechend beschildert sind. Zudem gibt es gesonderte Parkmöglichkeiten für Busse, sodass auch größere Gruppen problemlos anreisen können, erklären die Narren zur Organisation drumherum. Mit dem Ringtreffen 2026 erwartet die Gäste ein närrisches Wochenende voller Tradition, Musik und Geselligkeit, das Straßberg für drei Tage in eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet verwandeln wird.