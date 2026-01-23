Burgnarren Straßberg: 101 Zünfte wollen beim Ringtreffen zusammen das Jubiläum feiern

50 Jahre besteht der Straßberger Verein. Grund genug, um ein großes Programm abzufahren.
Wenn sich Ende Januar zahlreiche Narren und Hästräger in Straßberg versammeln, steht der Ort mal wieder ganz im Zeichen der Fasnet. „Festlich herausgeputzt“ sei der Ort, erklären die Narren auf ihrer Homepage. Von Freitag, 23. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, richtet die örtliche Zunft der Burgnarren das große Ringtreffen aus. Insgesamt 101 Zünfte haben ihr Kommen angekündigt und machen das Wochenende zu einem der größten närrischen Ereignisse der Region – und das mit einem ganz besonderen Anlass, denn die Straßberger Narren sind schon seit 50 Jahren aktiv.