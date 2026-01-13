Burghof Lörrach: Neues Format für regionale Bands

Die Reihe Burghof Discoveries soll regionalen Bands eine Bühne bieten und zum Entdecken einladen.

Mit den Burghof Discoveries startet der Burghof Lörrach ein neues Veranstaltungsformat, das regionalen Musikern eine professionelle Bühne bietet. Die Premiere findet am Freitag, 27. Februar, um 20 Uhr statt. Fünf Acts aus unterschiedlichen stilistischen Kontexten gestalten den ersten Abend der Reihe und geben einen Einblick in die musikalische Vielfalt der Region. Bei der Premiere stehen Auftritte von Surreal Minds, Charifasoul, LAJF21, Wikino sowie The Blue Gravel featuring Gina Stone auf dem Programm, heißt es in der Ankündigung.

Die Basler Band Surreal Minds verbindet Pop mit Progressive Rock, Jazz und Funk und setzt auf komplexe Arrangements und nachdenkliche Texte. Charifasoul, eine elfköpfige Formation aus dem Dreiländereck, bringt Funk- und Soulklassiker sowie Neuentdeckungen mit großer Spielfreude auf die Bühne.

Die Lörracher Band LAJF21 kombiniert eingängige Melodien mit rockigen Elementen und eigenwilligen Arrangements. Einen experimentellen Ansatz verfolgt das Freiburger Trio Wikino, das mit analoger Drum Machine, ungewöhnlichen Instrumenten und live projizierten visuellen Elementen arbeitet. Ergänzt wird der Abend durch The Blue Gravel featuring Gina Stone, die mit souligen und bluesigen Harmonien in klassischer Bandbesetzung überzeugen.

Ein zentrales Anliegen der Burghof Discoveries sei ein niederschwelliger Zugang zur Kultur: Das Publikum entscheidet selbst, wie viel es für den Eintritt bezahlen möchte. Darüber hinaus setzt das Format ein Zeichen für den Zusammenhalt der regionalen Kulturszene: Der Auftrittsslot von LAJF21 wurde in Kooperation mit der Kulturvilla Nellie Nashorn vergeben.

Weitere Informationen gibt es unter burghof.com.