Burghof Lörrach: Neues Format für regionale Bands

Die Reihe Burghof Discoveries soll regionalen Bands eine Bühne bieten und zum Entdecken einladen.
Mit den Burghof Discoveries startet der Burghof Lörrach ein neues Veranstaltungsformat, das regionalen Musikern eine professionelle Bühne bietet. Die Premiere findet am Freitag, 27. Februar, um 20 Uhr statt. Fünf Acts aus unterschiedlichen stilistischen Kontexten gestalten den ersten Abend der Reihe und geben einen Einblick in die musikalische Vielfalt der Region. Bei der Premiere stehen Auftritte von Surreal Minds, Charifasoul, LAJF21, Wikino sowie The Blue Gravel featuring Gina Stone auf dem Programm, heißt es in der Ankündigung.