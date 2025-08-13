Burghof in Lörrach: Neue Veranstaltungsreihe kommt an

Dreimal öffnete sich im Rahmen des Stimmen-Festivals 2025 der Vorhang für ein neues Format: Der Burghof-Podcast „Litfass“ fand erstmals im Rahmen des Festivals statt.
Live und vor Publikum erläuterten die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kommunalpolitikerin Elisabeth Weiß-Sinn sowie Stimmen-Intendant und Burghof-Chef Timo Sadovnik mit Experten aktuelle kulturpolitische Impulse. Im Zentrum stand stets die Frage, wie sich die Erkenntnisse aus den Gesprächen in die strukturelle Ausrichtung von Burghof und Stimmen-Festival einweben lassen. Im Rückblick auf die drei Abende zieht Timo Sadovnik in einer Mitteilung des Burghofs ein durchweg positives Fazit.