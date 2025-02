Bürgermeister Michael Moser hatte auf der Burg Hohengeroldseck die freudige Aufgabe, an die sechs neuen Burgführer die Abschlussurkunde für den erfolgreichen Besuch des Ausbildungslehrgangs für Orts- und Burgführer zu übergeben. Die Urkunde wurde auch einem bereits langjährigen Mitglied der Burgführer für seine Seminarteilnahme überreicht, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Die neu formierte Burgführergruppe erarbeitete sich in einem Seminar zum einen den historischen Hintergrund mit einem dazu gehörigen Konzept. Wesentliche Schulungsinhalte wurden speziell in den Bereichen „Ursprünge und Geschichte der Geroldsecker“, „Baugeschichte der Burg Hohengeroldseck“ sowie der „Herrschaft, Kultur und dem Alltagsleben im Mittelalter“ vermittelt. In der dritten Sitzung wurde das Gelernte am „lebenden Objekt“ auf der Burg erprobt und verfeinert.

Renommierter Historiker unterstützte die Gruppe

Die Gruppe, bestehend aus Anfängern und bereits in Führungen erfahrenen Teilnehmern, hat sich während des Seminars hervorragend eingebracht und konstruktiv mitgearbeitet, heißt es in der Mitteilung.

Für die fachliche Leitung des Seminars war Thomas Foerster zuständig. Er hat in Heidelberg Geschichte, Germanistik und Historische Hilfswissenschaften studiert. Nach der Promotion in mittelalterlicher Geschichte war er an verschiedenen Unis und Forschungsinstituten Europas angestellt, unter anderem in Bergen, Paris, Rom und Cambridge.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Herrschaftskonzeptionen und der politischen Kultur im 12. und 13. Jahrhundert, aber seit Beginn an auch im Bereich der geroldseckischen Geschichte. Seit 2020 lebt er wieder in der Ortenau und betreibt historische Forschung, neben den Geroldseckern auch zur Geschichte der Region in anderen Epochen.

Es gibt mehrere Termine für Führungen

Die Termine für die nächsten Führungen sind wie folgt: 24. April, 22. Mai, 12. Juni, 17. Juli, 14. August und 11. September, jeweils um 17 Uhr, Treffpunkt ist an der Schranke zur Burg. Für Gruppen können individuell terminierte Führungen angeboten werden. Nähere Infos gibt’s bei der Kultur- und Tourst-Info der Gemeinde, Telefon 07823/94 94 52 oder E-Mail an tourismus@seelbach-online.de.