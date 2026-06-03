Burgfestspiele Rötteln: „Der Glöckner von Notre Dame“ - die Burg wird zur Kathedrale

Zum 60-jährigen Bestehen präsentieren die Burgfestspiele Rötteln in Lörrach Victor Hugos „Der Glöckner von Notre Dame“. Die Proben ließen Theatermagie erahnen.
Schon die Kulisse lässt staunen: In das alte Mauerwerk der Unterburg ist eine Kathedralenkulisse hineingebaut worden – unten ein düsterer Richtplatz, darüber gotische Spitzbögen, Glocken und das berühmte Rosettenfenster von Notre Dame in Paris. Der Aufwand ist enorm, die Detailfülle beeindruckend, jede der drei Ebenen sorgfältig ausgearbeitet und passgenau in die historische Umgebung eingefügt. Damit diese aufwendige Konstruktion in den Abendvorstellungen ihre volle Wirkung entfaltet, wurden rund 40 Meter LED-Schläuche in die Aufbauten integriert, ergänzt durch seitliche Strahler, die auch die Oberburg in Szene setzen, wie Regisseur Hendrik Wokittel erläutert. Das Licht führt dabei gezielt durch die Stimmungen – von rosigen Momenten bis hin zu bedrückender Düsternis. Es dürfte eine der aufwendigsten Kulissen in der Geschichte der Burgfestspiele sein.