Burger Restaurant Donaueschingen: Personalnot ist hier kein Problem mehr

1 Deutsche und indonesische Kollegen im arbeiten im American Diner im Donaueschinger Industriegebiet zusammen (von links): Fajar Muarrif, Adrian Harbig, Thomas Fink, Luqman Rachmandhani und Firman Nurdiansyah. Foto: Denise Kley

Ist das die Lösung? Thomas Fink, Inhaber des Double-Six-Diner, rekrutiert seine Auszubildenden in Indonesien und ist begeistert von ihrem Eifer.









Wer in das Double-Six-Diner im Donaueschinger Industriegebiet durch die Glastür marschiert, bekommt das Gefühl, sich in ein US-amerikanisches Schnellrestaurant an der Route 66 verirrt zu haben. Stilecht isst man in Essnischen auf roten Lederbänken, auch die Speisekarte bietet typisch amerikanische Gerichte, wie Burger, sogenannte Texas Wedges oder Zwiebelringe.