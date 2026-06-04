Burger, Poutine und Tacos: So will ein „Pop-Up-Restaurant“ ein Stück WM nach Hornberg holen

Das Hotel „Das Schöne Leben“ will Speisen aus den Gastgeberländern in den Schwarzwald holen. Inhaber Marcel Hajnal erklärt, was hinter der Idee steckt.

Die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Tür, und auch wenn in Kanada, den USA und Mexiko gekickt wird, soll ein Stück WM nach Hornberg kommen – zumindest kulinarisch. Das Hotel „Das Schöne Leben“ bietet im Zeitraum vom 11. Juni bis 19. Juli ein sogenanntes Pop-up-Restaurant an, bei dem Spezialitäten aus den Gastgeberländern der Weltmeisterschaft angeboten werden. Hotelinhaber Marcel Hajnal erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, was es damit auf sich hat. „Dabei handelt es sich um ein Konzept, bei dem ein bestimmtes Angebot zeitlich begrenzt die bisherige Speisekarte ersetzt“, so Hajnal.

Mit diesem Pop-up-Angebot haben er und seine Mitarbeiter bereits Erfahrung. Seit drei Jahren gibt es jedes Frühjahr im „Das Schöne Leben“ eine solche Aktion, bei der asiatische Küche kredenzt wird. „Wir haben eine thailändische Küchenchefin, da bot sich das an“, berichtet Hajnal. Als die Fußball-WM immer näher rückte, begann er, sich Gedanken zu machen, was das Hotel zu diesem Anlass anbieten könnte.

Einheimische Produkte sind dem Team wichtig

Ein Public Viewing lag nahe, wäre aber wegen des Hotelbetriebs mit Problemen verbunden gewesen. „Wegen der Zeitverschiebung hätten wir das sehr spät machen müssen, und die meisten unserer Gäste wollen ja irgendwann auch mal schlafen“, erklärt der Hotelbesitzer.

So kam er im Frühjahr dieses Jahres auf die Idee, ein Pop-up-Restaurant mit amerikanischem, kanadischem und mexikanischem Essen anzubieten – als eine Art kulinarischen Roadtrip mit amerikanischen Klassikern und Schwarzwälder Note. Hajnal recherchierte, für welche Gerichte die Austragungsorte der WM bekannt sind, studierte Kochbücher und überlegte, wie sich die Speisen mit Schwarzwälder Kulinarik und einheimischen Produkten kombinieren lassen.

Mehrere Wochen plante, kochte und probierte er. „Mir war wichtig, dass wir nicht nur Burger anbieten, sondern einen Querschnitt durch die amerikanische Kulinarik. Aber natürlich geht das schon ein bisschen in Richtung Fast Food“, so Hajnal. Das Essen soll trotzdem auf den heimischen Gaumen abgestimmt sein und speziell für die Region entwickelt werden. So werden auch Produkte aus dem Schwarzwald verwendet. „Das entspricht auch unserem Anspruch an Nachhaltigkeit“, sagt Hajnal.

Das „Black Forest Soulfood Diner“ wird im „Salon Sepp“ jeweils mittwochs bis sonntags von 17 bis 22 Uhr angeboten. Die Gäste erwartet zum Beispiel neben kanadischer Poutine mit Hirtenkäse vom Qulibri-Hof aus Tennenbronn und Schwarzwälder Speck auch ein Black Forest „Lobster Style“ Salmon Roll Brioche mit gezupfter Lachsforelle, Sellerie und hausgemachten Pickles, ein „Philly Cheese Steak Sandwich“ mit Schwarzwälder Roastbeef sowie „Loaded Fries Tijuana Style“ und „California Almond Peach Cobbler“ als Dessert.

Der Salon wird thematisch passend umgestaltet

Auch Vegetarier und Veganer können sich satt essen. So gibt es die mexikanischen „Tacos al Pastor“ auch in einer veganen Variante mit gezupfter BBQ-Aubergine statt klassischem Pulled Pork sowie eine vegane Variante des berühmten Fried Chicken aus Blumenkohl neben einer sommerlich-frischen California Bowl mit Sushi-Reis, Avocado und Mango.

Der „Salon Sepp“ wird während der Aktion thematisch passend umgestaltet, um echtes amerikanisches Diner-Feeling zu kreieren. Hajnal empfiehlt allen Interessierten, im Voraus einen Tisch im Restaurant zu reservieren. Das ist auch online unter www.dasschoeneleben.net möglich.

Das Hotel

Franca Werhahn und Marcel Hajnal haben den Hotelbetrieb seiner Eltern und Großeltern im Jahr 2022 übernommen. Innerhalb von drei Monaten kreierten sie das erste Pop-up Hotel im Schwarzwald, das mit innovativen Retro-Design-Akzenten besticht.