Burger, Poutine und Tacos: So will ein „Pop-Up-Restaurant“ ein Stück WM nach Hornberg holen

Das Hotel „Das Schöne Leben“ will Speisen aus den Gastgeberländern in den Schwarzwald holen. Inhaber Marcel Hajnal erklärt, was hinter der Idee steckt.
Die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Tür, und auch wenn in Kanada, den USA und Mexiko gekickt wird, soll ein Stück WM nach Hornberg kommen – zumindest kulinarisch. Das Hotel „Das Schöne Leben“ bietet im Zeitraum vom 11. Juni bis 19. Juli ein sogenanntes Pop-up-Restaurant an, bei dem Spezialitäten aus den Gastgeberländern der Weltmeisterschaft angeboten werden. Hotelinhaber Marcel Hajnal erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, was es damit auf sich hat. „Dabei handelt es sich um ein Konzept, bei dem ein bestimmtes Angebot zeitlich begrenzt die bisherige Speisekarte ersetzt“, so Hajnal.