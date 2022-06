2 Öffnet etwa Burger King bald wieder seine Filiale in Oberndorf? Am Bahnhof machen Schilder auf Burger King aufmerksam. Foto: Constantin Blaß

Fast-Food-Fans dürfen sich freuen: Es mehren sich die Anzeichen, dass in diesem Sommer Burger King nach Oberndorf am Neckar zurückkehrt.















Nachdem im Februar 2019 die Filiale in Oberndorf an der Neckarstraße 9 – angeblich aufgrund einer defekten Heizungsanlage – temporär geschlossen werden musste, bedeutete die Corona-Pandemie im Kalenderjahr das bislang dauerhafte Aus von Burger King in der Neckarstadt.

Selbst bei Google taucht bei den Keywords "Burger King Oberndorf" neben den zahlreichen, aber mindestens zwei Jahre alten negativen Rezensionen in weißer Schrift auf rotem Grund ein "Dauerhaft geschlossen" auf.

Burger King in Oberndorf: Schon lang kein Fast-Food mehr

Auf eine Anfrage unserer Redaktion Ende Juli 2021 reagierte das Pressebüro von Burger King Deutschland noch zurückhaltend. Man habe sich "vorerst gegen eine Wiedereröffnung des Restaurants nach der Corona-Krise entschieden", hieß es. Die Entscheidung sei "wohlüberlegt" erfolgt.

Die ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben aber natürlich ebenfalls einen Einfluss auf die Suche eines neuen Franchise-Nehmers bzw. -Nehmerin gehabt. Die Zeiten, in denen Burger King bedauern muss, den Gästen in Oberndorf keine Burger, Salate und Pommes anbieten zu können, könnten aber schon bald der Geschichte angehören.

"Neue Leitung, neue Leistung, neues Team"

Zwar sieht die geschlossene Filiale noch so aus wie immer, auch das Burger-King-Logo ist immer noch das veraltete, nicht mehr gewünschte. Seit kurzem macht Burger King in Oberndorf aber darauf aufmerksam, dass wohl bald mit einer Neueröffnung zu rechnen ist. "Neue Leitung, neue Leistung, neues Team", steht auf den Schildern, die unter anderem am Bahnhof zu sehen sind. Und die Adresse ist eindeutig: Neckarstraße 9.

Burger King: Eröffnung in Oberndorf ist noch unklar

Was sich genau dahinter verbirgt? Wann die Filiale eröffnet? Wer der Franchise-Nehmer ist? Was mit neuer Leistung gemeint ist? Gibt es auch Überlegungen, die Burger zu liefern? Diese und noch weitere Fragen hat unsere Redaktion am Freitagmittag auch schriftlich an das Pressebüro von Burger King gestellt. Eine Antwort steht noch aus. Wir berichten nach.

Erinnerungen an den Pinkel-Vorfall

Im Landkreis Rottweil wäre Burger King bei einer Neueröffnung in Oberndorf dann wieder zwei Mal vertreten. Derzeit ist nur die Filiale an der Tuttlinger Straße in Rottweil geöffnet, die aufgrund eines Pinkel-Vorfalls Bekanntheit erlangte. Weitere Filialen von Burger King gibt es in Freudenstadt, Balingen, Albstadt und Villingen-Schwenningen.

