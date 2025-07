Burgengeschichte in Schramberg: Funde der Burgpioniere werden in neues Licht gestellt

1 Harald Rosmanitz bei seiner Forschungsarbeit im Archäologischen Magazin des Stadtmuseums im Frühjahr. Foto: Rainer Langenbacher Die Dauerausstellung „Burgengeschichte“ im Stadtmuseum Schramberg wurde heute vor 40 Jahren, am 19. Juli 1985, eröffnet – ein Blick zurück und nach vorn.







Die „Burgengeschichte“ wurde heute vor 40 Jahren als letzte der insgesamt fünf Dauerausstellungen in der Gründungszeit und als eine der ersten Präsentationen zur Archäologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in einem Museum in Baden-Württemberg eröffnet. Sie vermittelt seitdem ein anschauliches Bild der „Burgenstadt“ und zeigt eine Auswahl der Funde der so genannten Burgpioniere, die von den 1950er- bis 1980er-Jahren die Burgruinen ihrer Heimatstadt sanierten und dabei auch auf ihr archäologisches Erbe stießen.