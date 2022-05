3 Museums- und Archivleiter Carsten Kohlmann stellte die neue Ausstellung im Schramberger Schloss vor. Foto: Ziechaus

Zur Eröffnung der Sonderausstellung zur Burgenarchäologie um Schramberg war das Foyer im Schloss Schramberg bis auf den letzten Platz auf der hohen Treppe mit interessierten Besuchern besetzt.















Schramberg - Mit der Sonderausstellung "Alte Funde in neuem Licht – Burgenarchäologie um Schramberg" wolle das Stadtmuseum Schramberg das Lebenswerk des Burgpioniers Lothar Späth würdigen, begrüßte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr die vielen Besucher zum 45. internationalen Museumstag.

Umfangreiche Sammlung

Mit einer Aufnahme vom Schlossberg von Fotografenmeister Rainer Langenbacher eröffnete Stadtarchivar Carsten Kohlmann seine Einführung in die Ausstellung und das an diesem Tag vorgestellte Begleitbuch. Die Hohenschramberg gebe der Burgenstadt Schramberg ihren Namen, dankte er dem Burgpionier Lothar Späth für sein jahrzehntelanges Forschungswerk um die Geschichte der Burg und ihrer Umgebung. Die von ihm und seinen Kollegen aufgebaute Sammlung mit Funden in der Burg sei eine der umfangreichsten und wertvollsten im Stadtmuseum.

Funde gesichert und dokumentiert

Es sei das bleibende Verdienst von Lothar Späth, die Funde gesichert und dokumentiert zu haben; viele der sehr seltenen, teilweise sogar einzigartigen Funde waren unter Museumsleiterin Gisela Lixfeld im Schlosskeller gesichert worden, lagerten aber praktisch im Verborgenen. Erst die Zusammenarbeit mit dem Historiker Moritz Seeburger führte dazu, die archäologische Sammlung fachlich zu professionalisieren und mit Unterstützung des Museums- und Geschichtsvereins Schramberg mit einem eigenen Magazin zugänglich zu machen.

3D-Rekonstruktion

Seit etwa 2016 bringt sich eine neue Generation von Burgpionieren in die Aufarbeitung ein, wie die Restauratorin Johanna Pröbstle und seit 2020 Ines Petri. Die Schülerin hatte sich zum Ziel gesetzt, eine 3D-Rekonstruktion des Schlosses zu erarbeiten und stellte diese Arbeit bei der Eröffnung selbst vor. Mit den Ergebnissen aus diesem persönlichen Einsatz hat Moritz Seeburger als Kurator das Projekt einer Ausstellung zur Burgenarchäologie mit weiteren engagierten Kräften erarbeitet.

Meilenstein für Stadtmuseum

In der Ausstellung und dem Begleitbuch mit vielen neuen Ansichten von Rainer Langenbacher sind „Alte Funde in neuem Licht“ zu bewundern. Sie seien ein Meilenstein für das Stadtmuseum und zeige, welche Potenziale die Stadt habe. Mit einem umfangreichen Begleitprogramm von Vorträgen und Führungen werden die Burgen in Schramberg immer wieder Themen in diesem Jahr sein. Kinder können die Welt der Burgen bei eine Familien-Rallye entdecken mit einem besonderen „Goldschatz“ als Belohnung. In den Ausstellungsräumen im Obergeschoss sind zahlreiche Funde der Burgpioniere „Dem Freund zum Schutz – dem Feind zum Trutz“ zu sehen; in zwei Räumen im Erdgeschoss auch Zeugnisse aus neuerer Zeit.

Info: 3D-Modell

Das im 16. Jahrhundert entstandene neue Haus von Rochus Merz im vorderen Teil der Burganlage wollte Ines Petri als dreidimensionales Modell wieder auferstehen lassen. Von dem ehemaligen mehrgeschossigen Wohngebäude sind an den Außenmauern der Burg zur Talstadt zu nur noch Grundmauern des Kellers vorhanden. Eine Schriftquelle im Hauptstaatsarchiv Suttgart beschreibe die Baugestalt des Hauses, aus der sich ein plausibler Vorschlag entwickeln lasse, erklärte die Schülerin ihre Erkenntnisse. Daraus versuchte sie die Rekonstruktion der Fassaden mit Grafikprogrammen zu entwickeln. Nach umfangreicher Vorarbeit sei es ihr gelungen, Fassaden, Fachwerk und Fensterflächen mit realitätsnahen Texturen darzustellen. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist in der Ausstellung zu sehen. Für den Museums- und Geschichtsverein dankte Arkas Förstner für die aufwändige Arbeit verschiedener Generationen und Disziplinen, aus der ein anschauliches Bild der Burgen in Schramberg entstanden sei.