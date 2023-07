„Wenn die demokratische Entscheidung des Gemeinderats gesetzeswidrig gewesen sein sollte, dann hätte die Oberbürgermeisterin binnen eine Woche widersprechen und eine Sondersitzung des Gremiums einberufen müssen“, ärgerte sich Thomas Brantner (CDU). Bis dato liege der endgültige Bescheid der unteren Naturschutzbehörde nicht vor. Zudem könne die Gesetzesvorlage auch so gelesen werden, dass die Vorgaben nur für Neuanlagen gelten.

Dorothee Eisenlohr verwehrte sich gegen den Vorwurf zu erwähnter Frist: Sie habe seinerzeit ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht zu widersprechen, weil der Bescheid der Naturschutzbehörde noch ausgestanden habe. Dass Anlagen bei der Beleuchtung unter Bestandsschutz fallen könnten werde man aber prüfen, sagten sie und Tiefbau-Leiter Konrad Ginter – Brantner beantragte daraufhin eine Vertagung.

Gesetzestext – Auslegungs- oder klare Sache?

Auch Jürgen Reuter (Aktive Bürger) äußerte Kritik: Er halte die Wahl des Licht-Experten als Gutachter für fragwürdig. Zu klären sei eine juristische Frage, dafür brauche es einen Juristen – auch kein Biologe wurde befragt. Eine renommierte Kanzlei wäre für eine Gemeinde, die vor einer ähnlichen Frage gestanden sei, zum Schluss gekommen, dass es „nur um das Aufstellen“ von Anlagen gehe, sagte auch Reuter.

Fachbereichsleiter Rehfuß entgegnete, die Naturschutzbehörden in Landkreis und Regierungspräsidium hätten die Einschätzung der Stadt bestätigt. Der Passus, in dem das Beleuchten generell verboten sei, gelte auch für Bestandsanlagen. Zudem habe Schramberg im Vergleich zu anderen Kommunen keine Ausnahmegenehmigung – also bisher rechtswidrig beleuchtet.

„War doch euer überzogener Antrag“

Bärbel Pröbstle (SPD/Buntspecht) könne den vorgeschlagenen Zeiten in der Vorlage nicht zustimmen – ihrer Meinung nach seien manche Leuchten an den Ruinen als sogenannte Himmelsstrahler zu sehen. Das Beleuchtungsverbot solle daher zusätzlich von Dezember bis zum 15. Februar gelten. Rehfuß war anderer Meinung, Himmelsstrahler seien die Exemplare, die man von Discos kenne.

Fraktionssprecherin Tanja Witkowski sagte, der Beschlussvorschlag ginge in Ordnung, weil darin „gemäß dem geltenden Naturschutzgesetz“ stehe. Sie finde es „befremdlich“, dass die CDU nun versuche, der Verwaltung den Schwarzen Peter zuzuschieben. Erst der „überzogene Antrag“ der CDU habe zur Situation geführt – der Kompromiss wäre wohl tragfähig gewesen.

Schreiben des Umweltministeriums

Dominik Dieterle (CDU) fand, eine Umsetzung des Beschlusses sei rechtlich umsetzbar gewesen. In einem Schreiben des Umweltministeriums an die Kommunen werde auf die Problematik eingegangen: So verlange die geforderte Überprüfung der Auswirkungen auf die Insektenfauna bei der Aufstellung in der Regel kein Gutachten. In Landschaftsschutzgebieten, um die man hier primär spreche, würden weniger strikte vorgaben gelten als in Naturschutzgebieten. Zudem seien wirtschaftliche und touristische Aspekte bei der Erwägung von Ausnahmegenehmigungen einzubeziehen, zitierte Dieterle wieder das Schreiben. Selbst der BUND nenne mit „bernsteinfarbenen LEDs und reduzierter Helligkeit“ eine Lösung, die Strom spart und heimische Tiere schütze. Er sei nicht zufrieden, bis dies alles geprüft sei – hinsichtlich der Technik könne man notfalls noch mal über einen Kompromiss sprechen.

Ein „Schaulaufen“?

„Das alles war keine Überraschung. Wir haben darauf hingewiesen, dass der Beschluss mit dem Naturschutzgesetz nicht konform ist und laufend darüber informiert“, zeigte sich Oberbürgermeisterin Eisenlohr „befremdet“ von den Worten der Räte. Bisher habe man vertrauensvoll zusammengearbeitet, nun komme die CDU mit dem Schreiben in die Sitzung, zudem habe man immer von „Gutachteritis“ gesprochen, nun verlange man Rechtsgutachten, fragte sie, ob das ein „Schaulaufen im Kommunalwahlkampf“ sein solle. Das sei kein Schaulaufen, sondern eine sachliche Diskussion, sagte Dieterle. Das Schreiben könne im Internet gefunden werden.

Problem: Keine Sondergenehmigung

Matthias Rehfuß ergänzte, das Schreiben sei ihm bekannt. Das Problem: „Wir können nicht von der Regel ausgehen, weil wir bisher ohne Genehmigung beleuchtet haben.“ Eine solche sei nur möglich bei einer Umstellung auf insektenfreundliche Beleuchtung, und in dieser Überlegung seien auch Tourismus und Wirtschaft berücksichtigt. Weil man aber selbst mit Gutachten nicht sicher sei, so Eisenlohr zum Beschlussvorschlag, würden die Euros auch nicht ausgegeben.

Udo Neudeck (Freie Liste) fand die Interpretation Eisenlohrs „zweifelhaft“ – das sei kein Larifari-Thema“ und habe nichts mit Wahlkampf zu tun. Er ärgerte sich, dass die Stellungnahmen der Naturschutzbehörden nicht den Unterlagen angehängt waren. „Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass Ihre Interpretation richtiger ist als unsere?“, fragte er Rehfuß. Zudem stehe nirgends, dass Bestandsanlagen nachträglich genehmigt werden müssen. Das begründeten Rehfuß und Bärbel Pröbstle mit jeweils anderen Stellen im Paragrafen.

Mit 13 Ja-Stimmen zu acht Nein-Stimmen bei einer Enthaltung stimmten die Räte mehrheitlich, den Beschluss zu vertagen.

Was bisher geschah

Auf Antrag von SPD/Buntspecht (Ende 2021) , die Beleuchtung hinsichtlich des Naturschutzgesetzes zu prüfen, beauftragte die Stadt ein Gutachten des Büros für Lichttechnik G. Volz – worin steht, dass die Beleuchtung nicht erlaubt ist. Die Ruinen liegen in oder an Schutzgebieten – ein Problem ist zudem, dass jene nicht nur die Burgen an-, sondern in die Umgebung hineinstrahlen.

Die Lösung der Stadt (April 2023) sah vor, das Licht mit einer Sondergenehmigung einzuschalten. Ein Gutachten für die Umrüstung zu insektenfreundlicher Beleuchtung sollte ausgearbeitet und umgesetzt werden. Das würde rund 100 000 Euro kosten.

Die CDU beantragte, die Burgen als identitätsstiftende Merkmale noch länger zu beleuchten – zudem brauche es das Gutachten nicht, die Strahler sollten von der Stadt sukzessive getauscht werden, wenn sie kaputt gehen. Das wurde – unter Vorbehalt, dass die (im Fall von Licht bei der Stadt liegende) untere Naturschutzbehörde zustimmt – mehrheitlich beschlossen.

Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß kam im Mai unter „Bekanntgaben“ mit der Nachricht in den Rat zurück, dass es keine Aussicht auf einen positiven Bescheid gebe. Die Auswirkungen auf die Fauna müssten laut Gesetz so gering wie möglich sein. Dafür bedarf es sicher eines Konzepts und einer Beleuchtung mit „insektenfreundlichen Strahlern“.