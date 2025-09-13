Burg Rötteln in Lörrach: Am liebsten ist Uwe Gimpel der Burgvogt

Schon als Tumringer Kind hatte Uwe Gimpel die Burg Rötteln immer im Blick. Er und seine Freunde fühlten sich von der imposanten Ruine angezogen.
Die Kinder erkundeten das Gelände gründlich – manchmal zu gründlich, wie einige der damaligen Mitglieder des Röttelnbunds fanden. Dieser Konflikt wurde schließlich aufgelöst, als Uwe Gimpel und einige seiner Schulfreunde dem Verein zur Erhaltung der Burg Rötteln bereits im jungen Alter von zwölf Jahren beitraten. In Arbeitsgruppen konnten sie nun völlig legal mitarbeiten und hatten fortan sogar Zugang zu den nichtöffentlichen Bereichen.