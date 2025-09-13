Burg Rötteln in Lörrach: Am liebsten ist Uwe Gimpel der Burgvogt

Schon als Tumringer Kind hatte Uwe Gimpel die Burg Rötteln immer im Blick. Er und seine Freunde fühlten sich von der imposanten Ruine angezogen.

Die Kinder erkundeten das Gelände gründlich – manchmal zu gründlich, wie einige der damaligen Mitglieder des Röttelnbunds fanden. Dieser Konflikt wurde schließlich aufgelöst, als Uwe Gimpel und einige seiner Schulfreunde dem Verein zur Erhaltung der Burg Rötteln bereits im jungen Alter von zwölf Jahren beitraten. In Arbeitsgruppen konnten sie nun völlig legal mitarbeiten und hatten fortan sogar Zugang zu den nichtöffentlichen Bereichen.

Gimpel meinte es besonders ernst mit seinem Engagement. Schon in jungen Jahren stieg er zum stellvertretenden Arbeitsgruppenleiter auf, bald darauf wurde er Arbeitsgruppenleiter und schließlich zweiter Vorsitzender.

Seit 47 Jahren mit vollem Einsatz

Den Vorsitz des Röttelnbunds übernahm er im Jahr 1994. Damit erbte er auch den Vereinstitel „Burgvogt“, eine Rolle, in die er insbesondere bei Burgführungen gerne schlüpft. Seit 47 Jahren ist er nun mit vollem Einsatz dabei und so etwas wie das Gesicht der Burg geworden. Erst vor kurzem wurde er für weitere drei Jahre gewählt.

Derzeit bereitet sich der Röttelnbund auf die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens im kommenden Jahr vor – eine „Zusatzbelastung“, wie der voll berufstätige Fachkrankenpfleger sagt. Hervorgegangen sei der Röttelnbund 1926 aus dem Schwarzwaldverein. Haagener Bürger hatten ihn gegründet.

Heute kümmert sich der Röttelnbund um den Teil oberhalb der Gartenwirtschaft, der zu den 63 staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württembergs gehört. Lediglich zwei dieser Objekte würden ehrenamtlich geführt, wie Gimpel betont: die Burg Rötteln und die Hochburg bei Emmendingen. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den beiden Vereinen sei sehr eng. Gemeinsam sei man auch gut durch die Zeit der „Pestilenz“ gekommen, sagt der „Burgvogt“ und meint damit die Corona-Pandemie.

Sein fundiertes Wissen über das Mittelalter hat er sich selbst angeeignet. Und manchmal bricht sein großes Hobby in die Jetztzeit durch.

Der Verein sei mit aktuell 567 Mitgliedern, darunter 25 Aktive, gut aufgestellt. Dennoch würde Gimpel weitere Interessenten niemals abweisen. „Arbeit gibt es immer reichlich, man muss sie nur sehen.“

Der Röttelnbund kümmert sich um den Unterhalt der Burg. An jedem Samstag sammeln die Mitglieder Müll auf, kümmern sich bei Bedarf um die Landschaftspflege und führen kleinere Reparaturen am Mauerwerk durch. Dazu kommt das operative Tagesgeschäft. Die Museumskasse muss besetzt sein – während der Hauptsaison sogar täglich.

In der Hauptsaison kommt internationales Publikum

Etwa 120 000 Euro an laufenden Kosten für Wasser, Strom, Gas und Löhne muss der Verein jedes Jahr stemmen.

Immerhin: Während der „Pestilenz“ fielen diese Posten nicht ins Gewicht, weshalb der Verein die Zeit gut überstanden habe – gefolgt von einem echten Rekordjahr. „Auf einmal war Urlaub im eigenen Land wieder sehr beliebt.“

In der Hauptsaison ist das Publikum in der Regel sehr international. Der Röttelnbund hält Orientierungspläne in neun europäischen Sprachen bereit. Neuerdings, so hat Gimpel festgestellt, kämen mehr Spanier. Aus Gesprächen habe er herausgehört, dass sie der Hitze im eigenen Land entfliehen wollen.

Seine Einnahmen generiert der Verein über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Eintrittsgelder und die Vermietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen.

„Wir sind ein offenes Denkmal – und das an jedem Tag“, sagt Gimpel mit Blick auf den alljährlichen „Tag des offenen Denkmals“, der dieses Mal an diesem Sonntag, 14. September stattfindet.

Lange Zeit hatte sich der Röttelnbund an diesem bundesweiten Aktionstag auch gar nicht beteiligt. Anders überlegte man es sich, als das Motto endlich „Burgen“ lautete. Seither ist der Verein dabei und zeigt den Besuchern jene Bereiche, die sie sonst nicht zu Gesicht bekämen. Denn der Röttelnbund verfügt über eigene gut ausgestattete Werkstätten mit allerlei Geräten und Fahrzeugen, die mit einem Betriebshof durchaus mithalten können.

„Das Betriebsgebäude wurde sukzessive aufgebaut und vergrößert“, erklärt Gimpel beim Gang durch die Räume. Vor allem diesen Blick hinter die Kulissen will man den Besuchern am Sonntag gewähren.

„Blick hinter die Kulissen“ der Burg Rötteln am Sonntag, 14. September, ab 11 Uhr. Aktive Mitglieder des Röttelnbunds geben Einblicke in die Arbeit und die Infrastruktur des Vereins. In diesem Jahr haben sie bereits weit über 4500 Arbeitsstunden geleistet.