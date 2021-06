2 Die Sonne scheint auf die Burg Hohenzollern. Das Wahrzeichen der Region öffnet an diesem Freitag wieder für Besucher. Foto: Beck

Nach elf Monaten coronabedingter Schließung öffnet die Burg Hohenzollern an diesem Freitag, 11. Juni, ab 10 Uhr wieder ihre Tore für die Öffentlichkeit. Neben einigen sehenswerten Überraschungen gibt es für die Besucher aber auch einige Dinge zu beachten.

Bisingen/Burg Hohenzollern - Burgverwalterin Anja Hoppe steht laut einer Mitteilung die Freude ins Gesicht geschrieben. Monatelang tüftelte sie mit ihrem Team an der Wiederöffnung, die ein um andere Mal verschoben werden musste. Nun stehen die Zeichen gut. Am kommenden Freitag wird das mächtige Adlertor der Burg wieder geöffnet.

Mitarbeiter müssen reaktiviert werden

"Einen Betrieb nach so einer langen Zeit wieder hochzufahren ist gar nicht so einfach", erklärt die Burgverwalterin. Der Großteil der 80 Festangestellten sei die vergangenen Monate in Kurzarbeit gewesen, und für die rund 100 Saisonkräfte fiel schlagartig der Nebenjob weg. Nun müssen die Mitarbeiter reaktiviert und für diverse Neuerungen geschult werden.

"Wir haben nämlich die besucherfreie Zeit dazu genutzt, die Museumsräume und die Kunstsammlungen neu zu konzeptionieren", erläutert Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen, "denn wir wollen, wenn die Burg nun wieder öffnet, unseren Gästen mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auch wieder einen attraktiven Anreiz für einen Besuch geben."

Neu für die Besucher ist nun aber auch das erweiterte Prozedere für einen Burgbesuch. Nach wie vor ist dieser nur mit einem Online-Ticket möglich, das auf www.burg-hohenzollern.com für einen bestimmten Tag und für eine bestimmte Einlasszeit erhältlich ist. "Das war im vergangenen Jahr bereits schon so und wurde gut angenommen", erklärt Anja Hoppe. Neu hinzu komme "GGG": Burgbesucher müssen also nachweisen, dass sie entweder vollständig geimpft oder tagesaktuell negativ getestet oder genesen sind. Ohne diese Nachweise sei kein Einlass möglich. Und natürlich brauche es für die Innenräume auch einen Mundschutz (FFP2/medizinische Maske).

Shakespeare-Klassikerim Burghof

Allerdings ist ein aktueller Test auch für Kurzentschlossene kein Problem mehr. Denn das Hofgut Domäne direkt unterhalb der Burg bietet seit kurzem täglich zu großzügigen Öffnungszeiten kostenlose Schnelltests im Drive-in-Verfahren für alle an. Nach der Registrierung auf www.hofgut-domaene.de braucht man auf dem Domäne-Parkplatz durch das Autofenster nur noch seinen Registrierungs-Code und Personalausweis vorzeigen, sich unter Aufsicht testen lassen und wieder abfahren. Das Ergebnis kommt nach rund 15 Minuten per E-Mail aufs Smartphone.

Dass Burgbesucher mitunter Durst und Hunger verspüren, hat Burgverwalterin Hoppe im Blick: Bei gutem Wetter werde der Biergarten eine kleine, aber feine Speisekarte anbieten, bei weniger gutem Wetter werde im Restaurant bewirtet – all dies nach den gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Regeln inklusive der Luca-App.

Und noch eine gute Nachricht für alle Shakespeare-Fans: Am Montag, 21. Juni, gastiert die American Drama Group mit "Hamlet" im Burghof – traditionell in Shakespeares englischer Originalsprache. Tickets gibt es in kontingentierter Anzahl auch auf der Burg-Website.