Burg Hohenzollern: Winterzauber im SWR zu sehen

Der Burg-Winterzauber ist Teil des SWR-Fernsehformats „Expedition in die Heimat“ am Freitag, 15. Dezember, von 20.15 bis 21 Uhr. Ende November besuchte der Regisseur und Drehbuchautor Jo Müller zusammen mit seinem Kamerateam die Burg Hohenzollern, um über den Winterzauber zu berichten. Über eine Woche lang filmte das Team die Aufbauarbeiten und die Eröffnung des Winterzaubers, begleitet von SWR-Moderatorin Annette Krause, die zudem zahlreiche Interviews führte – unter anderem mit Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen, Burgverwalterin Anja Hoppe und verschiedenen Mitarbeitern.

Fünf weitere Themen aus der Region präsent

Neben der Burg thematisiert die Reportage auch noch fünf weitere Themen. So blickte der SWR der Bäckerfamilie Thomas Koch in Balingen-Engstlatt beim Lebkuchenbacken über die Schulter und stattete dem Blumenhaus Andreas Fischer in Bisingen einen Besuch ab, wo florale Weihnachtsdekorationen entstehen. Außerdem begleitete das Team die Kinder und Eltern des Kindergarten Fronhof in Frommern beim Aufbau ihres Winterwanderweges und in Albstadt warf das Team einen Blick hinter die Kulissen der Kaffeerösterei der Lebenshilfe Zollernalb. Zu guter Letzt begleiteten die Filmschaffenden die Musikgruppe Danzbar der Volkstanzgruppe Frommern, die in der Loreto-Kapelle bei Binsdorf ein Mini-Konzert gab.

Lesen Sie auch

Das Foto zeigt das SWR-Team (von links): Andreas Schäfauer (Kamera), Jo Müller (Regie), Sabrina Maier (Maske), Jakob Friesch (Licht), Marcus Siegle (Ton), Jasmin Lentz (Aufnahmeleitung), Annette Krause (Moderation) und Florian Bentele (Kamera).