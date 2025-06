Gepflegte Tischsitten standen im Mittelpunkt der Schlosserlebnistage auf der Burg Hohenzollern. Neben königlichen Tafelvarianten gab es auch allerlei Programm für Kinder.

„Zu Tische, bitte“ lautete das Motto der Veranstaltung. Hierzu gab es im Grafensaal der Burg sieben verschiedene Tafeln von Friedrich dem Großen und Kaiser Wilhelm II. zu bestaunen. Edel eingedeckt mit historischen Services der Königlich Preußischen Porzellanmanufaktur sowie mit originalen Silberbestecken und Tischgeräten. Als amüsanten Gegenpart zeigte die achte Tafel das „Gute Sonntagsgeschirr aus Qualitätsporzellan von Oma Berta“. Hier erfuhren die Besucher auch Interessantes und Unterhaltsames zu den einzelnen Tafelvarianten. So etwa, dass bei „à la française“ so viele Speisen gleichzeitig serviert wurden, so dass sich das Gesprächsthema fast ausschließlich der Kulinarik widmete, wohingegen bei „à la russe“ die einzelnen Gänge nach und nach aufgetragen wurden und sich somit mehr Gelegenheit für diplomatische Unterhaltungen bot.

Wer noch tiefer in die Materie einsteigen wollte, konnte sich am Pavillon im Burghof informieren, wo anhand von großformatigen Fotografien und Schautafeln die „Sitten und Gebräuche zu Tische“ erläutert wurden, inklusive die geheimen Botschaften der Fächersprache und Tipps für die richtige Reinigung von Silberbesteck.

An einem weiteren Stand konnten Kinder an einem Knigge-Kurs teilnehmen, in dem sie lernten, wie eine Tafel richtig eingedeckt wird, wann und wie man welches Besteck nutzt und welche Tischmanieren gefragt sind. Gegenüber konnten die jungen Besucher zudem eigene Krönchen und Ritterhelme basteln und sich im Kutschenhof beim Mitmachtheater als Akteure versuchen. Nebenbei flanierten imposante Stelzenläufer als Adliges Paar und als lebendige Rosenspaliere über das Gelände. Zudem ließ Hofgaukler Klausi Klücklich am Samstag seine Blubberblasen steigen.

Nächste Veranstaltung in Aussicht

Die nächste Burg-Veranstaltung findet am Dienstag, 24. Juni, statt, wenn das Luftwaffenmusikkorps Erfurt mit einem abendlichen Konzert im Burghof und im Grafensaal gastiert. Karten und Infos für das Event gibt es auf der Internetseite unter www.burg-hohenzollern.com.