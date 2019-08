Burg Hohenzollern Vom Alltag eines Schlossmeisters

Um ein Haar hätte einen japanischen Bräutigam der sogenannte glücklichste Tag in seinem Leben einen Finger gekostet. Erst bei der Hochzeitszeremonie bemerkte er, dass sein Ehering zu klein ausgefallen war. Er zwängte sich das Schmuckstück dennoch auf den Finger. Dieser schwoll im Verlauf der Feier auf ein ungesundes Ausmaß an und verfärbte sich bedenklich blau. Bis Joachim Piller einschritt und aus dem Stegreif einen Juwelier organisierte, der Ring und Körperteil voneinander trennte.

Wesentlich unspektakulärer ist Pillers Arbeitsalltag auch nicht - er ist nach eigenen Angaben Mädchen für alles auf Burg Hohenzollern. Dieser Arbeitsplatz ist nicht nur umkämpfte Location für japanische und andere Heiratswillige. Die Burg auf einem Bergkegel zwischen Albtrauf und dem Städtchen Hechingen ist auch Stammsitz der gleichnamigen Dynastie, ikonische Projektionsfläche für Märchenschlossromantik, ein touristisches Pfund. 2000 Besucher kommen an einem durchschnittlichen Sommerferientag. Bis auf Heiligabend ist täglich geöffnet. Den Jahreskalender füllen zusätzlich Weihnachtsmarkt und Sternschnuppennächte.

Trubel ohne Ende? Piller hat bis auf gelegentliche Fingerrettungen wenig Kontakt zu den Gästen. Statt über den Rummel zu stöhnen, schwärmt er von der Erhabenheit des Ortes. Durch all die buntglasigen Fenster und von all den Balkonen sieht er Schnellstraßen und Industriegebiete in Spielzeugformat unter sich, in der Ferne Schwarzwald und Alb, Stuttgart und Rottweil. "Mich beeindruckt das immer wieder aufs Neue", sagt er. 855 Meter über Normalnull liegt der Burghof. Joachim Piller, 56, fährt seit 2010 die knapp zwei Kilometer lange Serpentinenstrecke hinauf. In seinem Erstberuf war er Maurermeister. In der jetzigen Anstellung muss er mitunter noch mehr Höhenmeter überwinden: Dann stapft er eine Wendeltreppe mit Drehwurmgarantie nach oben auf einen Turm, 120 Stufen, Piller ist der festen Überzeugung, es würden jedes Jahr mehr. Grund der Kraxelei: "Wenn der Chef kommt, muss ich die Fahne hissen."