Nicht nur im Großraum Stuttgart sorgt der grüne Strahl des Trumpf-Showlasers für Gesprächsstoff. Auch von der Burg Hohenzollern aus hatte man am Donnerstag einen hervorragenden Blick auf das Spektakel.

Nachdem heftige Regenfälle und starke Winde den erneuten Testlaufs des Lasers am Mittwochabend noch verhindert hatten, war der grüne Strahl am Donnerstagabend wieder ein echter Hingucker.

Im Umkreis von 80 Kilometern ist der Laser zu sehen. Foto: Thomas Pridanzew

Und das nicht nur in der Region um den Trumpf-Stammsitz Ditzingen. Bis zu zehn Kilometer strahlt der Laser in die Höhe. Zu sehen ist er damit in einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern. Und damit auch von der Burg Hohenzollern aus.

Anlass ist das Firmenjubiläum

Anlass der außergewöhnlichen Lasershow ist der 100. Firmengeburtstag von Trumpf.

Teils schoben sich Wolken vor den Laserstrahl. Foto: Thomas Pridanzew

Für das Event rüsteten Ingenieure des Unternehmens in Zusammenarbeit mit dem Osnabrücker Showlaserhersteller Lightline eigens einen industriellen Hochleistungslaser zum Veranstaltungslaser um.