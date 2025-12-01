Burg Hohenzollern: Prinz von Preußen wird Alleineigentümer – das sind die Folgen

Georg Friedrich Prinz von Preußen wird alleiniger Eigentümer der Burg Hohenzollern. Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern überträgt seinen Anteil an seinen Cousin.
Georg Friedrich Prinz von Preußen ist ab dem kommenden Jahr alleiniger Eigentümer der Burg Hohenzollern, dem Stammsitz des Hauses Hohenzollern. Das teilt die Generalverwaltung des vormals regierenden preußischen Königshauses mit Sitz in Potsdam in einer Presseinformation mit. Demnach wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern seinen ein Drittel umfassenden Anteil an seinen Cousin übertragen.