Burg Hohenzollern - Erst am Wochenende eroberten die ersten Besucher die Burg Hohenzollern per Aufzug. Rechts neben dem Adlertor, dem Eingangstor der Burg, wurde in den vergangenen Monaten die Plateau-Erweiterung sowie der 25 Meter hohe Fahrzugschacht fertiggestellt, in dem ein Lift verbaut wurde, der kürzlich vom TÜV freigegeben wurde.

19 Meter in 19 Sekunden

Zu den ersten Passagieren zählten übrigens Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen und seine Ehefrau Prinzessin Sophie. Die Kabine des Aufzuges ist ausgelegt für bis zu 2500 Kilogramm Gewicht, beziehungsweise 33 Personen. In 19 Sekunden befördert der Lift die Passagiere zum 19 Meter höher liegenden Ausstieg auf der Schnarrwacht-Bastei, nur wenige Meter unterhalb des Burghofes.

Besucher sparen sich 300 Meter langen Aufstieg

Damit sparen sich die Besucher den rund 300 Meter langen Aufstieg und Abstieg durch die schneckenförmige Auffahrtsanlage, was aufgrund der Steigung vor allem gehbehinderten Besuchern sehr zugute kommt. Der Aufzug wurde im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen von Anfang an als Personen- und Lastenaufzug eingeplant und bedeutet neben der Barrierefreiheit auch eine dauerhafte Entlastung der Auffahrtsanlage.

Auch Auffahrt wird erneuert

Denn nicht nur die Burgaußenmauer muss rundumerneuert werden, sondern irgendwann kommt auch die Auffahrtsanlage auf den Prüfstand. Und wenn diese unter Bau steht, bedarf es einer Alternative, mit der Mensch und Material auf die Burg gelangen können.

Betonwand wird verkleidet

Momentan umgibt den Ein- und Ausstieg des Aufzuges noch ein gewisser Baustellen-Charme. Das soll sich Anfang kommenden Jahres aber noch ändern. Eine Verkleidung des betonierten Aufzugschachtes mit dem burgtypischen Sandstein ist ebenfalls in den nächsten Jahren eingeplant.

Der neue Aufzug kommt gelegen: Derzeit findet der Königliche Winterzauber auf der Burg Hohenzollern statt, der alleine bisher bereits gut 20 000 Besucher zählte.