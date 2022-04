1 Blick in die Fürstenwohnung im Südflügel: Acht Räume können besichtigt werden. Foto: Beck

Das Blumenmeer auf der Burg Hohenzollern fällt zur Wiedereröffnung kleiner aus als sonst zu Ostern. Dafür öffnen sich weitere Türen für die Besucher: Die Fürstenwohnung kann besichtigt werden.















Burg Hohenzollern - Die sogenannte Fürstenwohnung im zweiten Obergeschoss des Südflügels wurde während der besucherfreien Zeit in den vergangenen Wochen renoviert, berichtet Burgsprecher Roland Beck – und zwar so weit möglich in Eigenleistung des Burg-Teams. Das könnte auch jene locken, die die Burg schon häufig besichtigt haben.

Pandemie und Ukrainekrieg machen sich auf Burg bemerkbar

Gäste sind in jedem Fall willkommen: Durch die Corona-Pandemie sind die Einnahmen der Burg zuletzt gesunken, selbst bei der Renovierung der Fürstenwohnung habe es Verzögerungen gegeben. "Vieles war kaum lieferbar", erzählt Beck unserer Redaktion. Die Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine, das bekommt auch die Burg zu spüren – in diesem Fall, weil die Lieferketten teils unterbrochen sind. Zur Wiedereröffnung wurde letztlich aber doch alles fertig: Acht Räume sind zu sehen. Sie zählten bislang zum Privattrakt und waren der Öffentlichkeit nicht zugänglich, wie Beck berichtet.

Das Frühlingserwachen mit ungezählten Blumen auf dem Zollerberg fällt dagegen kleiner aus. Doch dies sei zu verschmerzen, wie Beck betont: Durch Frostnächte und Stürme, die derzeit häufiger tosen, hätte die Blütenpracht womöglich nur kurz gehalten.

Neue Ausstellungsstücke in der Schatzkammer

Dafür lohnt ein Blick in die Schatzkammer, die im vergangenen Jahr ebenfalls renoviert wurde. Neue Exponate würden ausgestellt, die Räume wurden in Blau und Rot gestrichen. "In den Farben der preußischen Uniform", erklärt Beck.

Die Sanierung der Burgmauer läuft derweil ebenfalls weiter. Als Nächstes steht der Bau einer Plattform für den Aufzug an. Auch hier mache die Kostenexplosion im Baugewerbe den Planern auf der Burg zu schaffen. "Wir werden sehen, wie es weitergeht." Zunächst startet die Burg jedenfalls in die neue Saison.

Weitere Informationen

■ Die Burg Hohenzollern hat täglich geöffnet. Wer sie besuchen möchte, muss vorab ein Online-Ticket über die Burg-Homepage erwerben.