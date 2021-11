Coronaregeln in Baden-Württemberg Alarmstufe tritt wohl am Mittwoch in Kraft

Die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten in Baden-Württemberg liegt nun über 390. Das Sozialministerium geht deshalb davon aus, dass die Alarmstufe am Mittwoch in Kraft treten wird. Welche Einschränkungen gelten dann wo – und für wen? Ein Überblick.