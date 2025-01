Die Burg ist jetzt bis zum 31. Januar komplett geschlossen. In der Zeit sind die Winterzauber-Teams mit dem Rückbau beschäftigt. Ein Großteil der Burgbelegschaft befindet sich derweil im Urlaub.

Stand auf der CMT

Zudem bereitet sich momentan ein weiteres Burg-Team auf die Tourismus-Messe CMT in Stuttgart vor, auf der sich die Burg vom 18. bis 26. Januar an einem eigenen Stand präsentiert. Dieses Jahr wird die Burg an fünf Messetagen unterstützt von ihrem Premiumpartner „Museum Huis Doorn“, der letzten Residenz Kaiser Wilhelms II. in den Niederlanden.

Originale Tafelaufsätze

Die festliche Tafel im Grafensaal, die für den Winterzauber mit originalen Tafelaufsätzen Kaiser Wilhelms II. als Leihgabe des Museums Huis Doorn aufgebaut wurde, bleibt auf jeden Fall noch bis zu den Restauratoren-Tagen Mitte Mai bestehen. Für den kommenden Winterzauber stellt das Huis Doorn dann eine andere kaiserliche Tafel zur Verfügung.

Geöffnet ab Februar

Im Februar und März öffnet die Burg täglich wieder die Außenanlage, die Kapellen, die Kellerräume, das Restaurant und die Shops. Die Museumsräume hingegen sind nur an den Wochenenden geöffnet, so können unter der Woche wieder diverse Reparatur- und Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Deshalb gilt in der Zeit unter der Woche auch ein vergünstigter Eintrittspreis, an den Wochenenden der reguläre Burgeintritt.

Candlelight-Dinner

Für den Valentinstag, 14. Februar, plant die Burg einen exklusiven Abend für 35 Liebespaare. Los geht es um 16 Uhr mit romantischen Führungen durch die royalen Gemächer. Nach einem Sektempfang auf dem Fahnenturm und einem Erinnerungsfoto unterm Blumen-Herz erwartet die Gäste ein Candlelight-Dinner im Burg-Restaurant. Weitere Infos zu Preis und Anmeldung gibt es auf www.burg-hohenzollern.com.

Regulär geöffnet

Ab 1. April hat die Burg wieder täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.