Burg Hohenzollern Die neue Waldkönigin Johanna Eich ist gekrönt

Eich: "Ich habe es erst gar nicht fassen können, ich bin überglücklich gewesen." Und das lässt sie sich am Dienstag auch ansehen: Unentwegt lächelt sie an diesem sonnigen Nachmittag in die Kameras, in diesen Stunden ist sie der Star auf dem Stammsitz des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern. Ob sie von dem ganzen Lachen, Lächeln, Posieren nicht müde wird? "Ich merke es schon in den Backen, aber es macht so viel Spaß", sagt sie – und lacht weiter.

Auserkoren wurde sie von der Forstkammer Baden-Württemberg, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wälder und dem Verein der Waldarbeitsmeisterschaften. Die Krone aufs Haupt hat ihr, so will es die Tradition, die Amtsvorgängerin Ramona Rauch aus Rosenfeld (Zollernalbkreis) gesetzt. Auch das Zepter hat die 27-Jährige abgegeben. Zwei Jahre hat sie für die Wald- und Forstwirtschaft des Landes Baden-Württemberg geworben. Nun ist Johanna Eich die neue Herrin über gut 1.368.800 Hektar Wald des Südwestens.

Fürst von Hohenzollern: Wald soll ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken