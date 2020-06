Burg Hohenzollern Am ersten Tag sind 200 Besucher gekommen

Ähnlich sah es auch ein Besucher aus dem Remstal. Er sei schon oft auf der Burg gewesen, aber so entspannt habe er es noch nie erlebt. Dadurch, dass die Besucherzahl in den Schauräumen genau reguliert werde, habe er sozusagen eine Privatbesichtigung genossen, für die man auch gerne ein paar Minuten Wartezeit in Kauf nehme.

Viele Gäste bringen eigene Kopfhörer mit

Die neue Burg-App habe sich bewährt, so Hoppe. Viele Gäste haben sich im Burghof die Audioführung auf ihr Smartphone geladen und sich in Kombination mit dem Burgführerpersonal in den Schauräumen die entsprechenden Informationen zum Gebäude, den Hoheiten und Majestäten erzählen lassen. Viele App-Nutzer hatten sich im Vorfeld genau informiert und eigene Kopfhörer mitgebracht, um die anderen Gäste in den Schauräumen nicht zu stören. Bestens informiert waren generell so gut wie alle Besucher auch darüber, dass die Eintrittskarten nun vorab als Online-Tickets über die Burg-Homepage gebucht werden müssen. Hoppe: "Wir waren im Vorfeld schon sehr gespannt und auch angespannt, aber jetzt können wir aufatmen, weil wir wissen, dass unser Konzept funktioniert."