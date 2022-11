3 Ein Blick aus der "Vogelpersperspektive" auf die BlueBrixx-Burg. Foto: Fleich

Burg Hohenzollern - "Es wird eine harte Nummer", schätzte Bluebrixx-Ceo Klaus Kiunke im Juli die Chancen, die Burg Hohenzollern bis vor Weihnachten als Set aus Noppenbausteinen rauszubringen. Designer Martin hatte freie Hand, man gewährte ihm "Vorfahrt für die Burg Hohenzollern." Die höchst aufwendige Entwicklung und diverse Qualitäts-Prüfungen, Lücken in Lieferketten, die Verschiffung nach Deutschland – all das kostet aktuell mehr Zeit als früher. Wie also ist der Stand der Dinge heute, wenige Wochen vor Weihnachten?

Prinz ist "tief beeindruckt"

Ein Besuch von Georg-Friedrich Prinz von Preußen im Bluebrixx-Studio Flörsheim ist Thema in einem Youtube-Beitrag der Set-Bauer. Darin ist erstmals zu sehen: der opulente Prototyp der Burg. Der Prinz, als er die Burg Zentimeter um Zentimeter mit Entwickler Martin ansieht: "Unglaublich. Ich bin tief beeindruckt." Und: "Der Schwabe würde sagen ›Des isch a Bild wia g’malt.‹ Phänomenal!"

Putzige Kronleuchter, winzige Gedecke

Bei Minute 24:10 gibt es was ganz Cooles zu sehen: Einen der wenigen Innenräume, den Martin gestaltet hat. Putzige Kronleuchter sind da zu sehen, Tische und winzige Gedecke.

Die Auffahrt mit ihren "Kringeln" zu bauen, sei das Schwierigste gewesen, bekennt Martin noch. Der Prinz pflichtet bei: "Der neogotische Stil war auch beim Bau der ›echten Auffahrt‹ mit den vier Schleifen schwierig." Der Prinz und Martin fachsimpeln weiter über Stützmauern – man lebt ja schließlich im Erdbebengebiet – und die kleinen Tische im Biergarten. Die "echte Burg" bekommt übrigens im Zuge der aktuellen Sanierungsmaßnhamen einen Aufzug, erfährt man vom Prinzen. So werde die Burg barrierefrei und die Auffahrt von schweren Transporten entlastet.

Ein "Blick in die Glaskugel"

Fazit: Erst der Prototyp der Burg Hohenzollern ist fertig. Bis Weihnachten wird es nicht klappen. Aber, so Pascal Fleisch von BlueBrixx auf Nachfrage: "Vermutlich im Sommer ’23 ist’s dann soweit." Aber diese Prognose sei nach wie vor "ein Blick in die Glaskugel."