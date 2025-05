Buntes und vielfältiges Programm: Buntes Fest für die Demokratie im Lahrer Pflugsaal kommt gut an

Buntes Fest für die Demokratie im Lahrer Pflugsaal kommt gut an

1 Die Gruppe Kurdo animierte viele der Besucher im Pflugsaal zum Tanzen. Foto: Baublies Hautnah und anschaulich erlebten rund 70 Besucher, was die Begriffe Toleranz, Würde und Unmittelbarkeit bedeuten. Das Fest war Teil der „Woche der Demokratie“.







Der Interkulturelle Beirat, der Jugendgemeinderat und das frauenpolitische Forum sprachen mit „Demokratie für die Sinne“ tatsächlich alle Sinne mit einem bunten und vielfältigen Programm an. Neben viel Musik gab es Beiträge, die unterschiedliche Sichtweisen auf den Begriff Demokratie zeigten. In einem waren sich alle einig, Zuschauer und Beteiligte: „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – ausgenommen all diese anderen, die man von Zeit zu Zeit ausprobiert hat.“ Das Zitat des britischen Premierministers Winston Churchill wiederholte Wolfgang Meier, ehemals Sprecher des Interkulturellen Beirates, sinngemäß.