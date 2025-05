Buntes Treiben in Nagold: Gartenmesse und Keramika locken tausende Besucher

Die Gartenmesse und Keramika in Nagold war ein voller Erfolg. Etliche Besucher füllten bei sonnigem Wetter die Innenstadt, um an Dekoständen zu stöbern, Keramikkunst zu bewundern und Balkonblumen zu erwerben. Wir haben die schönsten Bilder.

Die Innenstadt ist gerammelt voll, die Sonne strahlt vom Himmel und sorgt bei der Nagolder Gartenmesse für angenehme T-Shirt-Temperaturen. Das Plaudern der Besucher wird zum lebhaften Hintergrundrauschen beim Bummeln, stöbern und handeln, gespickt mit hohen Kinderstimmen der zahlreichen kleinen Besucher.

Auf der Gartenmesse ist so gut wie alles vertreten, was in einem Garten Platz finden kann. Möbel, Gartengeräte, Stecker für Blumen, Pflanzen aller Coleur, Sträucher und Bäume, Gartenbrunnen und ausgefallene Dekorationsartikel etwa von der angegliederten Keramika.

Zwischen Stiefmütterchen, Hortensien und Rosen buhlen die Blüten in allen Regenbogenfarben um die Aufmerksamkeit. Violett, blau, orange, tiefrot und gelb, gesprenkelt, einfarbig, gefüllt und ungefüllte Blüten – wo man hinblickt zeigt sich die Pflanzenpracht. Schnittblumen gibt es in ganzen Sträußen – immerhin ist an diesem Wochenende Muttertag, Gestecke aus verschiedenen Blumen, manche in Herzform.

Blüten fallen wie ein Wasserfall herab

Die „Blumenwand“ lässt die Blüten wie ein vielfarbiger Wasserfall herabfließen – ein beliebtes Fotomotiv ist die Bank, die in der Mitte aufgebaut ist. Zwischen den Blüten verströmen Kräuterbüschel ihren würzigen Duft und zarte Gemüsestecklinge warten darauf, in Gärten und auf Balkonen in die Erde gepflanzt zu werden.

Das fertige Obst und Gemüse gibt es dann auf dem Wochenmarkt, der an diesem Samstag länger geöffnet hat. Karmesinrote Erdbeeren, tannengrüne Gurken und Karotten und Apfelsinen in frischem Orange ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.

Filzkunst und verspielte Schmuckanhänger

Auf dem Weg in den Garten an der Stadtmauer ist es besonders voll – hier warten Stände mit bunten Filzkunstwerken – Fingerpuppen, Sitzkissen, Girlanden – ein Stand mit eigens hergestellten Glaskunstwerken, Schmuckstände mit verspielt anmutenden Anhängern.

An anderer Stelle zeigt sich, wie ein gemütlicher kleinerer oder größerer Garten eingerichtet werden kann. Das Plätschern der pumpenbetriebenen Gartenbrunnen – manche kniehoch bis hin zu einem lebensgroßen Büstenskulptur – mischt sich unter die lebhaften Marktgeräusche.

Die „Keramika“ präsentiert individuelle Handwerksstücke – tönerne Schmuckanhänger, Blumenstecker und kunstvolle Gartenschalen und -Brunnen aus Beton in Blattform. Aus den stadteigenen Blumenkübeln schauen langhälsige Keramik-Gänseköpfe hervor.

Die Kunsthandwerker sind nicht die einzigen, die bei der Gartenmesse ihre Kreativität zeigen. Ein Junge steht bei der Weidenwerkstatt und flicht einen Korb aus Weiden.

In der Innenstadt, nahe dem Kubus, sitzen Kinder am Tisch und bemalen Tonfigürchen und Holzdekoration. Beim Rathaus gibt es Tontöpfe, die die Kinder direkt das Gefäß für gekaufte Blumen verzieren können – direkt daneben können Besucher die frisch erworbenen Pflanzen professionell in die Erde setzen lassen.