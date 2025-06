Das 21. Winzelner Dorffest zog am Wochenende viel Publikum in die Ortsmitte rund um die Alte Kirche.

Als Bürgermeister Rainer Betschner am Freitagnachmittag bereits mit dem zweiten Schlag auf den Bierhahn den gelben Gerstensaft zum Fließen brachte, war allen klar: Dieses Dorffest wird ein Erfolg.

„Nur zwei Schläge, ein gutes Omen für das Fest“, freute sich Markus Heim vom Vereinsring und bedankte sich in diesem Zug bei allen Beteiligten, allen voran „Vereinsring-Chefin“ Kerstin Gaus sowie bei der Gemeindeverwaltung, den Sponsoren und dem Bauhof für die Unterstützung.

Lesen Sie auch

Elf Vereine mit 13 Ständen

Der Vereinsring Winzeln hatte zur mittlerweile 21. Ausgabe des Winzelner Dorffests eingeladen. Elf Vereine lieferten an insgesamt 13 Ständen den passenden Rahmen mit einer breiten Palette an Angeboten. Alle zwei Jahre findet das Fest in der Regel statt. Fast genau so lang dauere die Vorbereitung.

Beteiligt waren die Winzelner Narrenzunft, der KSV, die Brandhexen, der Sportverein (SV), der Musikverein und die Bläserjugend, das Akkordeonorchester und der Gesangverein/Popchor Winzeln, das DRK und der Sportkegelclub. Der Schützenverein war mit einer Schießbude vertreten und der LSV Schwarzwald präsentierte sich am Sonntag mit einem Infostand.

Premiere: Feiern rund um die Alte Kirche

Schon der Einzug der Festwirte mit Traktor und Wagen, angeführt vom Musikverein Winzeln und begleitet vom Beifall zahlreicher Zuschauer, zeigte den hohen Stellenwert der Veranstaltung in der Gemeinde.

Dazu kam eine Premiere, konnte man doch zum ersten Mal auf dem neu gestalteten Platz rund um die Alte Kirche feiern. Gemütlich war’s auf schattigen Plätzen unter den großen Linden, und die Besucher fühlten sich sichtlich wohl – genauso wie der Storch in seinem Nest auf dem Dach des alten Kirchturms.

Die Vereine hatten sich allerhand einfallen lassen, und so ließ das kulinarische Angebot keine Wünsche offen. Vom Schnitzel über Flammkuchen bis hin zu Schupfnudeln oder süßen Leckereien, Kaffee und Kuchen oder auch Cocktails und andere Getränke standen auf den Speisekarten.

Für die Kinder war mit dem Juksmobil und einem Glücksrad für Unterhaltung gesorgt. Ein Segelflugzeug konnte ebenfalls bestaunt werden.

Oldies am Freitagabend

Auf dem neu gestalteten Platz vor der Alten Kirche wurde es im Laufe des Freitagabends immer voller. Später am Abend betrat das Power-Trio „Projekt X“ die Bühne. Die drei Musiker aus Sigmarswangen kündigten „Oldies but Goldies“ an und brachten nach wenigen Liedern auch schon so manches Tanzbein in Bewegung. Mit Songs von Slade bis Steppenwolf hatten die Musiker Hits ihrer eigenen Jugend im Gepäck.

Noch etwas größer war der Besucherandrang am Samstagabend. Trotz dunkler Wolken und ein paar Regentropfen zwischendurch herrschte Hochbetrieb auf dem Festgelände.

Mit „Love is in the Air“ begann die Formation „Ciro-Five“ ihren Auftritt. Die sechsköpfige Tanzformation ist keine Unbekannte in Winzeln und hatte bereits beim letzten Dorffest einen Auftritt.

Dorffest klingt stimmungsvoll aus

Mit einem stimmungsvollen Festgottesdienst in der St. Mauritiuskirche eröffnete man am Sonntag die Festlichkeiten, und der Musikverein „Eintracht“ Fluorn sorgte für Unterhaltung beim Frühschoppen.