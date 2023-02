1 Im Jahr 2019 führten die Wachholderhexen auf dem Altenheimer Umzug akrobatische Kunststücke vor. Foto: Fink/Archivbild

„Die ersten Umzüge finden statt, diverse Zunftabende steigen wieder, da wollen wir in Ichenheim natürlich auch wieder unsere geliebte Fasent gebührend feiern“ – die Vorfreude auf die Fasent ist der Interessengemeinschaft (IG) der Örtlichen Vereine Ichenheim schon in der Pressemitteilung anzumerken. Sie hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt, um Fasentfreunde zu begeistern.

Los geht es am Samstagabend in der Ichenheimer Langenrothalle. Dort veranstaltet die Interessensgemeinschaft ihren „IG-Abend“. „Ein tolles Programm erwartet euch begleitet durch die MVI-Fetzer mit viel Klamauk, Sketchen, Tänzen und Guggemusik“, kündigt die IG an. Anschließend werde ein DJ den Gästen auf der Tanzfläche einheizen. Einlass ist ab 19.01 Uhr, Beginn ist um 20.01 Uhr.

Auch der Rathaussturm wird in diesem Jahr nicht ausbleiben. Am „Schmutzigen Donnerstag“, 16. Februar, ist dieser auf 10 Uhr terminiert. Bürgermeister Tobias Uhrich darf sich schon einmal warm anziehen. Weiter geht es um 12 Uhr mit dem Bohnensuppenessen. Die Narrenzunft Duwackstumbe lädt in die Langenrothalle zu „Bohnensupp und Fasentküchli“ ein. Der Hemdglunkerumzug ist für 19 Uhr angesetzt. „Vom Werderplatz laufen wir unter Begleitung von Musik und Spielmannszug in weißen Nachthemden zur Langenrothalle“, so die IG. Dort bekomme jeder traditionell eine Wurst im Weck. In der Langenrothalle geht es „nahtlos weiter mit DJ Bruddal zum Abtanzen“.

Der Fasentumzug ist für Sonntag, 19. Februar, ab 14.15 Uhr angesetzt. Ab Höhe Tramweg startet der Umzug in der Rheinstraße, geht Richtung Rathaus und weiter durch die Kohlgasse zur Langenrothalle. Dort gibt es dann die Preisverleihung, teilt die IG mit. Um das Essen müsse sich keiner sorgen, es gebe dieses Jahr ein reichhaltiges Angebot. Wer dann noch nicht genug hat, kann in der Langenrothalle bleiben. Ab 19 Uhr steht die „Foyerparty mit Ichener Hexe und Funkemariechen“ auf dem Programm. Am folgenden Montag, 20. Februar, gibt es schließlich noch ein Eiersammeln.

Altenheimer Narren feiern ab Donnerstag

Den Ichenheimer Feierfreuden will man in Altenheim in nichts nachstehen. Dort geht es am „Schmutzigen Donnerstag“ ab 11.11 Uhr los mit der „Fressgass“ der Narrenzunft Wohrretsgeischter auf dem Rathausplatz, teilt die Ortsverwaltung Altenheim mit. Der Rathaussturm und das Narrenbaumstellen sind für 17.11 Uhr vorgesehen.

Ein Höhepunkt ist die „Stroßefasnacht“ mit buntem Treiben in den Buden und Gaststätten im Dorf am Fasentssamstag, 18. Februar. In elf Gaststätten und Straußen verteilt im Dorf wird dort „gefeiert, getanzt und gelacht“, so die Ankündigung. In Fortführung der traditionellen „Aldener Stroßefasnacht“ haben die Narren die Möglichkeit, von Lokal zu Lokal zu ziehen.

Beim Kinderumzug sollen auch die Jüngsten auf ihre Kosten kommen. Dieser startet am Sonntag, 19. Februar, startet um 13.15 Uhr am Rathaus und führt zur Herbert-Adam-Halle. Dort findet ein Unterhaltungsnachmittag für die Kinder unter dem Motto „Zirkus Zirkus“ statt, kündigt die Ortsverwaltung an. Für Unterhaltung und Verpflegung sorgt das Team des DHB – Netzwerk Haushalt, Ortsverein Altenheim in Kooperation mit den Wohrretsgeischtern.

Eine große Sause verspricht die Ortsverwaltung für den Fasentdienstag, 21. Februar. Der große Umzug startet um 14 Uhr am Rathaus und führt zur Herbert-Adam-Halle, wo die Prämierung und Vorführungen stattfinden. Es bewirtet der Gesangverein Altenheim zum Fastnachtsausklang. An der Umzugsstrecke gibt es bei der Metzgerei Ehret eine Verpflegungsstation, die „Ape Queen“ sorgt dort für die Getränke.

„Es haben sich insgesamt 21 Gruppen angemeldet, drei Gastgruppen sind mit dabei, ansonsten sind es die Aldner, die sich mit ihren Ideen und Wagenmotiven jedes Jahr wieder selbst übertreffen“, informiert die Ortsverwaltung in der Ankündigung. Neben den Fußgruppen werden demnach neun Wagengruppen am Umzug teilnehmen.

Plobsheim feiert später

Wer nach den Feierlichkeiten immer noch Lust hat, oder sie aus irgendeinem Grund verpasst, hat am Samstag, 4. März, eine weitere Chance. Dann feiert nämlich die Partnergemeinde Plobsheim, teilt die Altenheimer Ortsverwaltung mit. Der „Carnaval“ des POC Handball Officiel, geht um 19.30 Uhr im „Salle des Fetes“ auf der „Place de la Marie“ los.