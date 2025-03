Buntes Programm in Schweighausen: Bei der Frauenfasent gibt’s viel zu lachen

6 Frauenfasent in Schweighausen Foto: Axel Dach

Die Frauengemeinschaft Schweighausen bot wieder ein unterhaltsames Programm. Dabei standen auch Männer auf der Bühne – unter anderem Pfarrer Johannes Mette.









Der Abend in der festlich dekorierten Bergdorfhalle begann mit dem Narrensamen der Geisenmeckerer und Ankele Hexen, die als Bergdorfkids mit einer tollen Choreografie begeisterten. Danach folgte ein abwechslungsreiches Programm, das von der Band Colorados in den Pausen umrahmt wurde – viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um das Tanzbein zu schwingen. In Anlehnung an den 50. Geburtstag des Katholischen Frauenbundes Schweighausen kamen Sketche wie „50 prickelnde Ehejahre“ oder „50 Jahre die Show“ bestens an.