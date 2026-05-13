Buntes Programm: Feuerwehrhock in Schuttertal begeistert Jung und Alt

Viele Besucher kamen zur zweitägigen Feier der Abteilung Schuttertal. Die Kinder durften dabei unter anderem im Feuerwehrauto fahren und sich an der Wasserspritze ausprobieren.
Zahlreiche Besucher und Familien nutzten am Sonntag bei bestem Wetter die Gelegenheit, sich von den Kameraden verwöhnen zu lassen. Die Feuerwehr hatte sich am Muttertag ordentlich ins Zeug gelegt und bot ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot an. Von herzhaft bis süß war alles dabei, ein besonderer Hingucker und echter Renner war der imposante Blaulicht-Burger, der bestens ankam. Auch am Kuchenbuffet blieb kaum ein Wunsch offen, zahlreiche leckere Kuchen und Torten, gebacken von den Feuerwehrangehörigen und ihren Familien, sorgten für süße Genussmomente.