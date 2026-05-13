Buntes Programm: Feuerwehrhock in Schuttertal begeistert Jung und Alt

Viele Besucher kamen zur zweitägigen Feier der Abteilung Schuttertal. Die Kinder durften dabei unter anderem im Feuerwehrauto fahren und sich an der Wasserspritze ausprobieren.

Zahlreiche Besucher und Familien nutzten am Sonntag bei bestem Wetter die Gelegenheit, sich von den Kameraden verwöhnen zu lassen. Die Feuerwehr hatte sich am Muttertag ordentlich ins Zeug gelegt und bot ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot an. Von herzhaft bis süß war alles dabei, ein besonderer Hingucker und echter Renner war der imposante Blaulicht-Burger, der bestens ankam. Auch am Kuchenbuffet blieb kaum ein Wunsch offen, zahlreiche leckere Kuchen und Torten, gebacken von den Feuerwehrangehörigen und ihren Familien, sorgten für süße Genussmomente.

Ein schönes Zeichen gelebter Dorfgemeinschaft war auch der Besuch der nahegelegenen Pflegewohngruppe Pfarrscheune. Die Bewohner ließen es sich nicht nehmen, auf dem gemütlichen Fest vorbei zu schauen und das fröhliche Treiben rund ums Feuerwehrhaus mitzuerleben.

Für strahlende Kinderaugen war ebenfalls gesorgt, die Jugendwehr der Gemeinde Schuttertal kümmerte sich um die Unterhaltung der jüngsten Gäste. Eine Hopsburg sorgte für ausgelassenes Toben und an der Wasserspritze durften sich die kleinen Gäste unter Anleitung ausprobieren. Als besonderes Highlight nahmen die Kameraden die Kinder mit zu einer Runde im Feuerwehrauto durchs Dorf. Dass dabei ab und zu das Martinshorn ertönte, sorgte für große Begeisterung.

Auch Regen und Wind halten die Gäste nicht vom Besuch ab

Am Sonntagnachmittag bereicherte außerdem das DRK Seelbach das Programm mit einer Schauübung, die von Ausbildungsleiterin Ramona Grimm moderiert wurde.

Mitglieder des Jugendrotkreuzes zeigten anschaulich, wie jeder bei einem regungslos auf dem Boden liegenden Menschen die Atmung überprüfen kann und wie diese Person richtig in die stabile Seitenlage gebracht werden kann. Mit einer lebensechten Puppe wurde auch die Herzdruckmassage zur Wiederbelebung demonstriert.

Auch am Montagabend füllte sich, trotz Wetterumschwung mit Regen und Wind, der Platz im Feuerwehrhaus und im kleinen Festzelt nochmals, als viele Besucher zum Feierabendhock kamen. Für beste Stimmung sorgten an diesem Abend die Musiker der „Blechhüffe“ vom Musikverein Kippenheim, die mit schwungvoller Unterhaltung den passenden musikalischen Rahmen setzten.

Der Feuerwehrhock in Schuttertal zeigte einmal mehr, wie wichtig die Feuerwehr nicht nur im Einsatz, sondern auch als tragende Säule des Dorflebens ist. Mit viel Engagement und Teamgeist wurde ein Fest auf die Beine gestellt, das den Besuchern sicher noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben wird. Abteilungskommandant Andreas Wieseke zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf und Besuch des Festes.

Nächstes Fest

Das nächste Fest des Ortsteils steht schon bevor, denn an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, ab 11 Uhr möchte der örtliche Imkerverein mit einem Vatertagshock auf dem Waldfestplatz Eichberg den Besuchern ein paar schöne Stunden bereiten mit Essen und Trinken. Das Fest beginnt um 11 Uhr. Bei ungeeignetem Wetter, wie stärkerem Regen, fällt der Hock allerdings aus, wie der Imkerverein ankündigt.