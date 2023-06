Ein buntes Programm wartet auf die Besucher des Lahrer Stadtfests am kommenden Samstag. An insgesamt fünf Standorten wird für musikalische Unterhaltung gesorgt, aber auch darüber wird einiges geboten – unter anderem ein Straßenfußballturnier.

Abwechslungsreiche Musik, gute Stimmung, leckeres Essen in geselliger Runde: Am Samstag, 8. Juli, von 16 bis 24 Uhr, lädt die Stadt Lahr zum Stadtfest und Fest der Kulturen in die Lahrer Innenstadt ein. Rund 30 Bands, Musik- und Tanzgruppen bieten auf insgesamt fünf Großbühnen ein abwechslungsreiches Programm, heißt es in der Ankündigung der Stadt Lahr.

An rund 36 Ständen sorgen Vereine mit Getränken, Flammkuchen, Grillgut, Cocktails und vielem mehr für das kulinarische Wohl. Die SWEG bietet ganztägig kostenloses Fahren auf den Lahrbus-Linien an. Ab 22.30 Uhr sind zusätzliche Rückfahrten eingeplant. Das Programm und die Fahrzeiten der Busse können unter www.lahr.de/stadtmarketing-events heruntergeladen werden. „Es ist mir eine große Freude, in diesem Jahr zum Stadtfest gemeinsam mit dem Fest der Kulturen einladen zu dürfen”, betont Oberbürgermeister Markus Ibert. „Ich wünsche unseren Besuchern interessante Begegnungen und einen geselligen Abend.“

„Vier gegen Vier“ heißt es beim Fußballturnier auf dem Rathausplatz

Mit dem Straßenfußball-Turnier auf dem Rathausplatz von 12 bis 16.30 Uhr startet am Samstag das sommerliche Stadtfest und Fest der Kulturen. Dabei geht es neben Kampf und Sieg vor allem um Toleranz, Respekt und Verständnis zwischen den Spielern, so die Stadt weiter. Gespielt wird vier gegen vier auf einem Kleinfeld in zwei Altersklassen (10 bis 12 und 13 bis 16 Jahre). Die Siegerehrung erfolgt direkt im Anschluss. Informationen und Anmeldung gibt’s beim Schlachthof Kinder, Jugend & Kultur unter Telefon 07821/ 98 11 85.

Unter dem Motto „Lahr international – Leben ist Vielfalt“ findet das Fest der Kulturen auf dem Marktplatz statt. Von 16 bis 20 Uhr wird ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Bühnenprogramm durch Lahrer Gruppen und Vereine präsentiert: Um 16 Uhr gibt es ein buntes Tanzprogramm mit der Milana Ballet & Dance Academy. Es folgen kurdische Musik von Kamil Tekdal und eine Tanz-Show des „Space of Dance“Tanzstudios Lahr.

Oleksandra Valter wird ab 17 Uhr ukrainische Lieder zum Besten geben. Anschließend tritt die Tanzschule Tanzleben auf und eine kurdische Band um Nirov Mohammad stellt sich vor. Oberbürgermeister Markus Ibert wird um 18 Uhr das Stadtfest offiziell eröffnen.

Im Anschluss daran gibt es eine Salsa-Show des Salsa-Club Lahr. Inese Freija wird danach ein Musikprojekt des Geroldsecker Bildungszentrum präsentieren, bis erneut Oleksandra Valter mit Poesie zum ukrainischen Tanz aufruft.

Um 19 Uhr wird Mona Isenmann vom Jugendmusikwerk Baden auf der Bühne rappen, bevor die „Line Dance Friends Neuried“ und anschließend „The Worlderers auftreten“. Ab 21 Uhr verleiht „El Flecha Negra“ der Bühne lateinamerikanisches Flair. Mehrstimmiger Gesang, Chicha-Gitarren- und Trompetenklänge werden zu mitreißender Musik mit karibischer Leichtigkeit, so die Stadt Lahr in ihrer Pressemitteilung abschließend.

Diese Musik-Acts werden an den vier verschiedenen Standorten geboten

Am Abend des Stadtfests stehen an vier Standorten die unterschiedlichsten Musik-Genres auf dem Programm:

Haus Friedmann

Von 18 bis 20.30 Uhr treten Uli Derndinger und Heiz Siebold auf. Sie singen und sprechen auf Alemannisch „vo do un dert“. Von 21 bis 24 Uhr ist das Hannah-Wilhelm-Duo an der Reihe. Die gebürtige Lahrerin präsentiert eigene Titel und bekannter Standard aus Jazz, Soul und Pop.

Rathausplatz

Auch in diesem Jahr wird die Lahrer Rockwerkstatt von 18 bis 24 Uhr unter dem Motto „United Lahrtists“ mit Bands aus Lahr und der Region die Rathausplatzbühne rocken. Es sind Bands und Künstler unterschiedlichster Stilrichtungen vertreten. Mit dabei sind die städtische Musikschule „Daddy Dirty“, „Jule und Max“, „Kid-O“, „Mamalala“, „No Authority“, „OG 7“, „Schüttelfrost“, „Shardless“, „The Darvin Moon Sound“ und „Umleitung“.

Urteilsplatz

„Miss Understood“ treten von 18 bis 20.30 Uhr mit einem Mix aus Soul, Funk, Pop und Rock, gewürzt mit Einflüssen aus Country und Reggae auf. Von 21 bis 24 Uhr ist die Sean-Treacy-Band an der Reihe. Die vier Männer aus Karlsruhe spielen vor allem Cover aus dem Rock- und Folkbereich.

Schlossplatz

Den Auftakt macht von 18 bis 20.30 Uhr Samona Jane. Sie gilt als lokale Entdeckung und verstehe es, mit ihrer Stimme und am Klavier zu begeistern. Sie beeindruckt mit selbst geschriebenen Liedern sowie mit einzigartigen Versionen beliebter Coversongs. Von 21 bis 24 Uhr treten die „Baloo’s Brothers“ auf. Die Band aus Dole, mit musikalischen Wurzeln in der keltischen Musik, hat ihr Repertoire um Rock und Reggae erweitert und einen spannenden Mix kreiert.