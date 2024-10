Buntes Programm bei Amtseinführung: Iris Zeller ist offiziell neue Rektorin an der Grundschule Sulz

1 Dank der Kollegen und Eltern (von links): Jessica Wiegele-Treffer (EBV), Iris Zeller, Lena Friedrich und Sabrina Kleitsch Foto: Endrik Baublies

Mit einem bunten Programm wurde Iris Zeller an der Sulzer Grundschule in ihr Amt eingeführt. Sie ist hier seit zwölf Jahren als Lehrerin tätig und hatte bereits die kommissarische Leitung inne. Wichtig ist ihr ein gutes Miteinander.









Link kopiert



Guido Schöneboom hatte als Sozialdezernent der Stadt und somit als Schulträger die nicht ganz einfache Aufgabe, eine originelle Form zu finden, die der neuen Rektorin gerecht wird. Vor allem, nachdem Barbara Bundschuh, Direktorin des Schulamtes in Offenburg, die Vita Zellers, deren Leistungen bis zur Bewerbung samt den Hoffnungen, was die neue Rektorin noch leisten werde, sehr ausführlich beschrieben hatte. Schöneboom machte sich den Namen Iris zunutze und beschrieb mit den Farben des Regenbogens die Erwartungen der Stadt an die neue Direktorin. Der Name Iris beschreibt in der Anatomie die Regenbogenhaut im Auge.