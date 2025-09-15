Buntes Programm am Wochenende: Nicht nur das Essen begeisterte beim Food-Truck-Festival in Ettenheim

Neben den 15 rollenden Imbissen, die am Wochenende in Ettenheim ihre Speisen anboten, überzeugten auch Darbietungen.
Im Gewerbegebiet Radackern in Ettenheim drehte sich am Wochenende alles um Genuss und Unterhaltung: 15 Food-Trucks reisten aus ganz Deutschland an, fanden sich rund um den Kreisverkehr ein und sorgten für eine bunte Vielfalt an Gerichten, Inspirationen und Geschmäckern. Das Herzstück des Festivals bildete ein Weinausschank des Weinguts Weber, der mitten auf dem Festplatz positioniert war. Um ihn herum luden Biertischgarnituren zum Verweilen, Essen und Anstoßen mit Familie, Freunden und Bekannten ein.