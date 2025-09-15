Buntes Programm am Wochenende: Nicht nur das Essen begeisterte beim Food-Truck-Festival in Ettenheim

Im Gewerbegebiet Radackern in Ettenheim drehte sich am Wochenende alles um Genuss und Unterhaltung: 15 Food-Trucks reisten aus ganz Deutschland an, fanden sich rund um den Kreisverkehr ein und sorgten für eine bunte Vielfalt an Gerichten, Inspirationen und Geschmäckern. Das Herzstück des Festivals bildete ein Weinausschank des Weinguts Weber, der mitten auf dem Festplatz positioniert war. Um ihn herum luden Biertischgarnituren zum Verweilen, Essen und Anstoßen mit Familie, Freunden und Bekannten ein.

Große Lkws sorgten an allen vier Eingängen für die Sicherheit, sodass der kleine Festivalplatz den Besuchern eine entspannte, gemeinsame Stimmung bot. Die Palette der Speisen reichte von traditionellen Klassikern bis zu kreativen Kreationen: Burger, asiatische Nudelgerichte, vegane Optionen, Fisch- und Fleischspezialitäten sowie süße Versuchungen wie Churros, Baumstriezel oder Zimtwürfel – eine breite Auswahl, die nahezu jeden Geschmack traf. Die Qualität der Speisen überzeugte durch frische Zutaten, saubere Zubereitung und eine ausreichende Portionierung. Einziger Wermutstropfen war das Fehlen eines Kaffeeanbieters vor Ort; eine Tasse Kaffee hätte gut gepasst und das Angebot sinnvoll ergänzt. Dennoch kompensierte die hohe Qualität der angebotenen Speisen diesen kleinen Makel.

Stuttgarter begeistern mit Flammenshow

Auf der großen Bühne machte Walter Holtfoth mit Cleopha-Musik am Freitag den Start in das dreitägige Festival und am Samstag heizte die Band Funk Farmers der Menge ein. Mit groovigem Sound und funkigen Beats und Bläsern sowie einer ansteckenden Spielfreude lockten sie auf die Tanzfläche. Ergänzend dazu setzte außerdem das Duo „Flame and Shadow“ aus Stuttgart eine beeindruckende Feuershow in Szene: Funkenregen und eine tanzbare Choreografie verschmolzen zu einem visuellen Höhepunkt.

Beim Food-Truck-Festival gab es für die Besucher eine große Auswahl an Speisen. Foto: Decoux

Der Sonntag ergänzte das Programm durch verkaufsoffene Geschäfte bei regionalen Partnern unter anderem bei Rad Schulz und Meier Fashion. Zusätzlich gab es begleitende Aktionen und Mitmachangebote für Familien.

Die Veranstalter, Philipp und Daniel Siefert vom „Blumenhäfele“, zeigten sich mit dem Besucheransturm zufrieden. Die Kombination aus vielseitigen Food-Trucks, Tanzvorführungen, Live-Musik und einer entspannten, gemeinschaftlichen Atmosphäre machte das Festival erneut zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer, Musikliebhaber und Familien gleichermaßen.