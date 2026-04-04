Mehr als 31 Meter mussten es werden, damit der Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt nach Rostock geht. Seit dem frühen Morgen hat ein Caterer dafür gesteckt und gebacken.
Rostock (dpa/mv) - Exakt 42,37 Meter sind es geworden: Damit hat ein Caterer den Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt nach Rostock geholt. Am Samstagvormittag hatte das Catering-Team des Ostseestadions stundenlang hunderte Bismarckheringe, Salatblätter, Gewürzgurken und Zwiebeln ausgelegt und die Brötchenteile so ineinander gesteckt und miteinander verbacken, dass sie als ein Brötchen gelten. Das Rekord-Institut Deutschland bestätigte bereits den neuen Rekord.